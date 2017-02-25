Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: En Az 40 Ölü
HAKSÖZ-HABER
Suriye'nin Humus kentinde Esed rejimi kontrolündeki devlet binalarına yönelik yapılan istişhadi saldırılarda en az 40 kişi öldü.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdel Rahman, "En az 6 eylemci devlet güvenlik ve askeri istihbarat binalarının bulunduğu bölgeye saldırdı. Birkaçı üzerindeki düzeneği patlattı" bilgisini verdi.
Rahman, Guta ve Mahatta mahallelerine yönelik saldırıda üst düzey bir istihbarat görevlisinin de öldüğü bilgisini verdi. Suriye devlet televizyonu, ordu istihbarat birimi şefinin saldırıda öldüğünü açıkladı.
Esed güçleri, kent merkezini güvenlik çemberine aldı.
AFP, eylemin arkasında IŞİD'i gösterirken bağımsız kaynaklar bunu teyit etmedi. Öte yandan konuyla ilgili bir habere yer veren Mepanews sitesi ise rejimin istihbarat üssüne yönelik bu başarılı eylemi Tahriru'ş-Şam hareketinin yaptığını kaydetti. Mepanews haberinde şu bilgi ve değerlendirmeye yer verildi:
"Suriye'nin Humus şehrinde rejimin ana karargahına Heyetu Tahriri Şam tarafından düzenlenen saldırıda Cesar belgeleri ile açığa çıkan ve 120 bin sivilin işkenceyle öldürüldüğü katliamı yürüten General İbrahim Derviş de dahil 40 rejm askeri öldürüldü, 50 asker de yaralandı."
Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan bir ateşkes anlaşması sonucu muhaliflerin terkettiği Humus, Mayıs 2014'ten bu yana Esed rejiminin kontrolü altında bulunuyor.
Kentte daha önce de intihar saldırıları yaşandı. 2016 başlarında meydana gelen benzer bir saldırıda 64 kişi yaşamını yitirmişti.
Esed rejimi, IŞİD'in elindeki antik kent Palmira'yı geçen Mart ayında ele geçirmiş ancak Aralık'ta yeniden kaybetmişti. Sonrasında Halep'e odaklanan rejim güçleri, muhaliflerin çekildiği kenti ve doğusu ile batısındaki alanı Aralık'ta kontrol altına almıştı.
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