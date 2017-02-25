Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: 42 Ölü

»Ana Sayfa»Suriye
25.02.2017 12:58
Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: 42 Ölü
Esed rejimi kontrolündeki Humus'ta istihbarat birimlerinin bulunduğu binalara yönelik intihar saldırılarında en az 42 kişi öldü.

Suriye'nin Humus kentinde Esed rejimi kontrolündeki devlet binalarına yönelik intihar saldırılarında 42 kişi öldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdel Rahman, "En az 6 saldırgan devlet güvenlik ve askeri istihbarat binalarının bulunduğu bölgeye saldırdı. Birkaçı üzerindeki düzeneği patlattı" bilgisini verdi.

Rahman, Guta ve Mahatta mahallelerine yönelik saldırıda üst düzey bir istihbarat görevlisinin de öldüğü bilgisini verdi. Suriye devlet televizyonu, ordu istihbarat birimi şefinin saldırıda öldüğünü açıkladı.

Esed güçleri, kent merkezini güvenlik çemberine aldı.

Henüz üstlenen olmasa da saldırı, Humus'un doğusundaki kırsal ve çöl alanda hâkimiyetini sürdüren IŞİD'in izlerini taşıyor.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan bir ateşkes anlaşması sonucu muhaliflerin terkettiği Humus, Mayıs 2014'ten bu yana Esed rejiminin kontrolü altında bulunuyor.

Kentte daha önce de intihar saldırıları yaşandı. 2016 başlarında meydana gelen benzer bir saldırıda 64 kişi yaşamını yitirmişti.

Esed rejimi, IŞİD'in elindeki antik kent Palmira'yı geçen Mart ayında ele geçirmiş ancak Aralık'ta yeniden kaybetmişti. Sonrasında Halep'e odaklanan rejim güçleri, muhaliflerin çekildiği kenti ve doğusu ile batısındaki alanı Aralık'ta kontrol altına almıştı.

Kaynak: AFP

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