“Humus’ta Ateşkes” Konusu Yeniden Müzakere Edilecek!

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus kentinin kuzeyindeki “çatışmasızlık bölgesinde” sağlandığı, geçen hafta, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan “ateşkesin” anlaşma metninde bölgedeki etkisi sınırlı tek bir gruba ait imzanın bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi’nin (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun da, yaptığı açıklamada, Rusya’nın “ateşkesin” tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerini söylemişti.

“Geçen Hafta İlan Edilen Anlaşma Geçersiz”

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından dün gecce geç saatlerde yapılan açıklamada, Humus ve Hama kırsalında, Rusya’nın geçen hafta öncülük ettiği “anlaşmanın” geçersiz olduğu ve yeni anlaşma için bölgedeki tüm yerel aktörleri içeren 6 temsilci belirlendiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Dera ve Doğu Guta da dâhil olmak üzere tüm kurtarılmış bölgelerin dosyalarının bir arada ele alınmasının da teklif edildiği” aktarıldı.

“Devrimin İlkelerine Bağlı Kalınacak”

Açıklamada, yeni anlaşmayı oluşturmak için tarih belirlemek üzere anlaşıldığı ifade edildi.

Dışarıdan aracılık edenlerin rolünün ortadan kaldırıldığı, yalnızca komitenin yetkilendirdiği kişilerin aracılığının kabul edileceği belirtilen açıklamada, tutukluların serbest bırakılması konusu da dâhil olmak üzere müzakerelerin temeli olarak “devrimin ilkelerine” bağlı kalınacağının altı çizildi.

Rusya tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.