Humus Hapishanesindeki İsyan Geçici Olarak Durdu

Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde, Beşşar Esed rejimine bağlı merkezi cezaevindeki tutuklular, geçen hafta başlattıkları isyanı, aldıkları vaatler karşılığında durdurdu.

Humus'taki AA muhabirinin muhaliflerden edindiği bilgiye göre, rejime bağlı cezaevindeki tutuklular, rejimin Humus Valisi Talal el-Barazi ile yaptıkları görüşmenin ardından geçen hafta başlattıkları isyanı şartlı olarak 7 günlüğüne askıya aldı.

Görüşmede, rejimin Adalet Bakanı Hişam el-Şear'ın yakın zamanda hapishaneyi ziyaret ederek terör iddiasıyla tutuklananlarla bir araya geleceği sözünün verildiği ileri sürüldü.

Tutuklular, 1 haftalık sürede verilen vaatlerin yerine getirilmemesi halinde isyana tekrar başlayacak.

Öte yandan, tutukluların yazılı açıklamasında, rejim heyetiyle yapılan görüşmede verilen vaatler arasında durumlarının gözden geçirilmesinin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye halkına seslenen tutuklular, "İki defa zulme uğradık, ilki tutuklandığımızda, ikincisi de terörle suçlandığımızda. Yaşadığınız hiçbir sıkıntıya veya yaraya yol açmadık." ifadelerini kullandı. Tutuklular, seslerini dünyaya duyuranlara teşekkür etti.

Suriye'deki hapishanelerin durumu incelemek amacıyla geçen hafta bölgeye gelen Kızılhaç heyeti, söz konusu hapishaneyi de ziyaret etmişti. Ziyarette, hapishane yönetiminin, heyetin karşısına tutukluların yerine gardiyanları çıkarıp, cezaevindeki kötü muameleyi gizlemeye çalışmasının ardından isyan başlamıştı.

Hapishane yönetimi, isyanı sonlandırmak için binanın elektrik ve suyunu kesmişti.

Söz konusu hapishanede, 400'ü siyasi olmak üzere yaklaşık 550 tutuklu bulunuyor.

Bu yılın ağustos ayında, aynı cezaevinde tutuklular işkence gördükleri gerekçesiyle isyan başlatmış ancak görüşmeler neticesinde isyana son verilmişti.