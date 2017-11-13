Hülya Şekerci “İsyan ve İman” Kitabını Anlattı

Tanışma faslının ardından öncelikle yazar 28 Şubat olaylarından ve başörtülü üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sıkıntılı durumlardan ve direniş günlerine dair kısa değinilerde bulunarak kitabın içeriğine giriş yaptı. genel anlamda soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşi de ağırlıklı olarak kitaptaki "İnsan özgürlüğü ve kader, hayatın anlamı, iffet, mutluluk, günahın normalleşmesi” konuları üzerine konuşuldu.

Sohbet havasında geçen söyleşi de Hülya Şekerci; futbol fanatizminden, modadan ve sanal alemde popülerleşen absürt konulara dair değinilerde bulundu. Bu hususların gençler üzerinde ki tesirlerine değinen Şekerci, bu zamanı kitap okumak yahut kendilerini farklı alanlarda geliştimek için kullanabileceklerini söyledi.

Yazar, gençlerle gerçekleştirdiği diğer söyleşilerde gençlerin en çok can sıkıntısından şikayetçi olduğunu aktardı. Can sıkıntısının sebeplerinin hedefsizlik, boş vermişlik ve hayatı anlamlandıramama gibi problemlerden meydana geldiğini belirtti. Kitabının başında "Kim Allah'tan yüz çevirirse onu sıkıntılı bir hayat beklemektedir."(Taha, 124) ayetini vurgulayan Şekerci, kitabın genel anlamda bu ayeti çıkış noktası olarak aldığını söyledi. Bu sorunlarla ilgili katılımcı gençlerin de düşüncelerini dinledi. Ardından gençlerin okul hayatı ve idealleri arasında nasıl bir denge tutturmaları gerektiği üzerine konuşuldu. Hülya Şekerci bu konuda gençlere önceliklerin her zaman ahiret merkezli olması gerektiği ancak gündelik yaşantının gerekliliklerinin de aksatılmasının bir Müslüman için mümkün olmadığını zaten bu ikisi arasında kesin bir ayrımdan söz etmenin de doğru olmayacağını söyledi.

Son olarak liseli gençler, bulundukları ortalmlarda ve şahit oldukları durumlarda başka nasıl ne tür sorunlar yaşadıklarına dair Hülya Şekerci ile istişare ettiler ve program bu çerçevede sona erdi.

Haber: Bilal Yusuf Kara - Yahya Eker

Fotoğraf: Ercüment Gül