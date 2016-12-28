Hulusi Akar’a 15 Temmuz’la İlgili 10 Soru Gönderildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
28.12.2016 16:57
Hulusi Akar’a 15 Temmuz’la İlgili 10 Soru Gönderildi
15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasını araştıran komisyon, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a konuyla ilgili yazılı olarak 10 soru gönderdi. Soruların kısa sürede cevaplanması gerekiyor.

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgenereal Hulusi Akar’a yazılı olarak 10 soru gönderdi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Akar’a yöneltilen sorular şu şekilde:

1. Darbe girişimini nasıl öğrendiniz?

2. MİT’ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi, yoksa MİT’e yapılacak bir operasyon muydu?

3. Bu istihbaratla ilgili Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı veya özel kalemleri ile bir görüşmeniz oldu mu? Bu konuda size ulaşan bilgiler ve aldığınız tedbirlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?

4. Görev süreniz içerisinde FETÖ’yü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu?

5. TSK içinde FETÖ mensupları olduğunu tespit ettiniz mi? Bu konuda istihbârî çalışma için MİT’ten talepte bulundunuz mu? Nasıl bir girişiminiz oldu?

6. FETÖ’nün TSK’ya sızmasının fark edilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir?

7. Darbe girişiminde sizin etkisiz hâle getirilişiniz, Akıncı Üssü’ne götürülüşünüz ve Çankaya Köşkü’ne getirilişinizi anlatır mısınız?

8. Boğazınız kemerle sıkıldı mı? Bu iddialar hakkında ne dersiniz?

9. Mehmet Dişli’nin açıklamalarını, o anda sizin yanınızda bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

10. Akıncı Üssü'nden nasıl kurtuldunuz?

Yanıtların en kısa sürede komisyona gelmesi bekleniyor.

Rapor yazma aşamasına geçen komisyonun görev süresi 4 Ocak’ta sona erecek.

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