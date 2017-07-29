Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Cemaatle Namaz Kılması Kemalistleri Kızdırdı

TSK’nın üst kadrosunu hep İslam düşmanı olarak görmek isteyen ve bunu 85 yıldır sağlayan Kemalist ve Ulusal çevreler Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının sabah namazını cemaatle beraber Ankara'da bulunan Millet camisinde kılmasında bayağı rahatsız oldular. Bu rahatsızlıklarını kendi yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak TSK’nın yönetiminin tekrar İslam düşmanı Kemalist kadrolara verilmesi duasında(!) bulundular.