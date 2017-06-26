Hulusi Akar, Tillo'da Halkla Beraber Bayram Namazı Kıldı
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Siirt’in Tillo ilçesinde bayram namazını halk ile beraber kıldı.
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Genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve daire müdürleri Tillo ilçesinde bulunan camiye gelerek sabah namazını kıldı. Kılınan namazın ardından Tillo sokaklarında yürüyen heyet vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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