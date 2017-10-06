Hükümetten MTV Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Kanal-24 Televizyonunda katıldığı canlı yayında “Sayın Cumhurbaşkanımızın resepsiyonda yaptığı açıklamadan sonra toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda bu konu enine boyuna ele alındı ve değerlendirildi" dedi.

Hatta tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde de yeniden bir değerlendirme yapıldığını söyleyen Bozdağ "Sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı. Bu konuda da Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak. Aynı şekilde bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da bu maddede yapılan iyileşitmeye uygun değişiklik yapılacak” dedi.

Oran ne olacak?

Bozdağ “Oran belli mi ?” sorusuna ise “Şimdi rutin her yıl zaten bir yüzde 15’lik artış sağlanıyor. Bu sene bu 15’in üzerine yüzde 25 bir tasarı ilave ediyordu. Tabi bu rutin artış gene rutinin de olacaktır. O zaten devam edecektir. Rutinin de ama onun üzerine ilave birşey yapılacak mı ? yapılacaksa onun miktarı ne kadar olacak. Onun çalışmasını bakanımız yürütüyor. O çalışma bittikten sonra bunu kendisi bizzat açıklayacak. Ayrıca da komisyonda bu değişiklik yapılacak. Vatandaşlarımız şunu bilsinler. Bu yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. Ne kadar olacak. Heralde birkaç güne kadar netleşir” dedi.