Hükümetin Niyeti OHAL’i 3 Ay Daha Uzatmak

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03.01.2017 15:28
Hükümetin Niyeti OHAL’i 3 Ay Daha Uzatmak
Başbakan Yıldırım, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının Meclis'te bu hafta görüşüleceğini açıkladı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "terör övgüsü" içeren paylaşımlar konusunda uyarıda bulundu: “Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir.” Yıldırım, OHAL'in 3 ay uzatılmasının da Meclis'te bu hafta görüşüleceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım: "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" dedi.

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