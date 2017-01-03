Hükümetin Niyeti OHAL’i 3 Ay Daha Uzatmak

Başbakan Yıldırım, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının Meclis'te bu hafta görüşüleceğini açıkladı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "terör övgüsü" içeren paylaşımlar konusunda uyarıda bulundu: “Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir.” Yıldırım, OHAL'in 3 ay uzatılmasının da Meclis'te bu hafta görüşüleceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım: "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" dedi.