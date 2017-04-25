Hükümet Cengiz İnşaat’a Teşvik Sunmakta Çok Cömert!

Haksöz Haber

Cengiz İnşaat son dönemde hızlı büyüyen firmalar arasında dikkat çekiyor. Daha önce Gülencilerin 17-25 Aralık operasyonunda yayınladıkları ses kayıtlarında halka ettiği galiz küfürle adını duyuran Mehmet Cengiz’in buna rağmen yükselişini hız kaybetmeden sürdürdüğü biliniyor. Aynı şekilde yüz milyonlarca liralık vergi cezasının affedilmesi de bu kapsamda hiç tartışılmadan meclisten geçirilmiş bir isim var karşımızda.

Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker Cengiz İnşaat’ın Mardin Mazıdağı’nda kurmak istediği entegre gübre tesisi ile bin kilometre ötedeki İnebolu Limanı’nda yapacağı yatırımın birbiriyle bağlantılı gösterilmesi suretiyle ciddi miktarda teşvik ve istisnalardan yararlandırılacağına dair bir kararname çıkartıldığını yazdı.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan 2017/10082 nolu karaname ile devletin Cengiz İnşaat’a gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi, azami tutar olmadan 10 yıl boyunca sigorta primi desteği ve 250 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl faiz desteği şeklinde bir dizi destek sunacağını belirtti. Üstelik de kararnamenin Kasım 2016’dan itibaren geçerli olması ayrıca dikkat çekici.