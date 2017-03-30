Hükümet Almanya'nın Türkiye’deki Tüm Faaliyetlerini İnceleyecek

Türkiye, terörle mücadele kapsamında 16 Nisan sonrası büyük bir operasyona başlıyor. Hükümet, Almanya'nın Türkiye'deki tüm faaliyetlerini inceleyecek.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte maskesi düşen ve Türkiye'ye karşı açıktan tavır alan Almanya, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlisi imamlara yönelik 'casusluk' suçlamasıyla başlattığı istihbarat savaşını da tırmandırdı. Alman istihbarat kurumu BND'nin şefi Bruno Kahl'ın, “15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğuna ikna olmadım” şeklindeki sözlerinin ardından, BND'nin bu ülkedeki FETÖ'cüleri MİT'e karşı uyardığının ortaya çıkması bardağı iyice taşırdı. Bu ülkedeki teröristlerin iadesi için MİT'in dosya verdiği Alman makamları, FETÖ'cüleri iade etmek yerine onları “İzleniyorsunuz, adres değiştirin” şeklinde uyarmayı, ardından da MİT hakkında soruşturma açmayı tercih etti. İki ülke arasındaki tüm istihbarat anlaşmalarını rafa kaldıran bu hareket, gözleri BND'nin Türkiye'deki faaliyetlerine çevirdi.

BÜYÜK DARBE İNECEK

Türkiye'de cirit atan vakıfları aracılığıyla bir yandan terör örgütlerine milyonlarca dolar akıtan, bir yandan da 16 Nisan referandumunda 'hayır' çıkması için her şeyini ortaya koyan Almanya'nın, asıl darbeyi halkoylamasında çıkacak 'evet' sonrası yiyeceği belirtiliyor. Referandum sürecinin son bulmasının ardından Almanya'nın Türkiye'deki tüm ilişkileri mercek altına alınacak. Almanya'daki Türk imamların evlerine baskın düzenleyen BND'ye karşı güvenlik birimleri, sahadaki etki ajanlarına karşı operasyonlara başlayacak. Başta vakıflar olmak üzere, terör örgütlerini fonlayan örtülü istihbarat kurumlarına büyük darbe indirilecek.

PROJE ÜSTÜNE PROJE

Her biri, Türkiye'deki farklı ayrıştırma konularında uzmanlaşan istihbarat vakıfları terör örgütlerine her türlü desteği veriyor. Bu kurumların bazısı yalnızca FETÖ üyelerine destekle uğraşırken, bazısının uzmanlık alanı ise PKK oluyor. Alman istihbaratının sadece 2015'te PKK'ya bağlı derneklere aktardığı rakamın 32 milyon avro olduğu belirtiliyor. Suriye sınır hattı boyunca PKK bağlantılı bir eylem grubu oluşturmaya da çalışan Alman istihbaratı, sığınmacılara yönelik Arapça yayın yapan 4 gazete ile bir de radyoya destek veriyor. Bazı vakıflar da sadece mezhep konusuna yoğunlaşmış durumda. Hem gurbetçiler içindeki hem de Türkiye'deki Alevi vatandaşlar üzerine projeler geliştiren BND, 90'lı yıllardan buyana altyapısını oluşturmaya çalıştığı “Ali'siz Alevilik” fikrinin propagandasını yapıyor. Mezhep kavgasını körüklemek için Almanya'nın sadece 2015'te harcadığı paranın 15 milyon avro olduğu belirtiliyor.

HAYIR'I FİNANSE EDİYOR

Türkiye'deki Alman ajanlarının yoğunluğu, yaşanan birçok olayda kendini gösterdi. 2015 Eylül'ünde İstanbul'da polis ile sığınmacılar arasında yaşanan arbedede gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ajan çıkmış, şüpheli Fransız ve Alman'ın 2013 Haziran'ında başlayan Gezi olaylarında da çeşitli grupları provoke ettiği belirlenmişti. 16 Nisan referandumu öncesi Türk bakanlara 'evet' için konuşma yapmalarına izin vermeyen Almanya, Türkiye topraklarında ise 'hayır'ı finanse ediyor. Mart ayı başında Friedrich Naumann Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde 'hayır' propagandası yapıldığı ortaya çıkmıştı.

MAYIN MAKİNELERİ

Türkiye'de kaos ve karmaşa yaratmayı amaçlayan birçok olayın perde arkasında rol oynayan vakıflar, Gezi olaylarının yanısıra PKK'nın hendek kazıp barikat kurma eylemlerinde, hatta Artvin-Cerattepe olaylarında da başrolde bulundu. Yerel yönetimlere altyapı çalışmaları için kredi sağlayan 'Kauf-W' adlı 'yardım' kurumu, HDP'ye bağlı belediyelere iş makineleri alımında aracılık etti. Bu makineler daha sonra PKK'nın mayın döşeme 'iş'lerinde kullanıldı. PKK'nın çukur ve hendeklerinde parmağı olduğu ortaya çıkan ve gözaltına alınan 5 Alman uyruklu ajan, operasyonlar sırasında tutuklanmıştı.

CIA'NIN KONRAD'I ÇOK ETKİLİ

Kültürel anlamda Türkiye'nin bölünmesi, istikrarsızlaşması alanında 'uzmanlaşan' Konrad Adenaur Vakfı, ismini, ABD ajanı olduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde İngilizler tarafından açıklanan Konrad Adenauer'dan alıyor. Adenauer, Alman Hıristiyan Demokrat hareketinin kurucusu ve CIA'in bu partide yuvalandığı biliniyor. Adenauer, 1931-1933 yılları arasında Deutsche Kolonialgesellschaft (Alman Sömürgecilik Derneği) Başkan Yardımcılığını yaparken, bu bile Alman vakıflarının Türkiye'deki işlevini anlatmaya yeterli görülüyor. Bu vakıf, birtakım etkinliklerle yerel basını kontrol ediyor, medya gücünü kullanmak için gazetecilere 'ödül' adı altında rüşvet de dağıtıyor.

Kaynak: Yenişafak