Hudayr'ın Yakılarak Şehit Edilmesinin Üzerinden Üç Yıl Geçti

Bundan üç yıl önce 2 Temmuz 2014'te şehit Ebu Hudayr sabah namazı için camiye giderken bir grup Yahudi yerleşimci tarafından durduruldu.

Yahudi yerleşimciler Muhammed Ebu Hudayr'ı zorla bir arabaya bindirdi. Filistinli genç bağırarak yardım istese de sesini duyan arkadaşları hızla uzaklaşan yerleşimcilerin aracına yetişemedi. Yahudi yerleşimciler Ebu Hudayr'ı Kudüs yakınlarındaki Deir Yasin çalılıklarında araçtan indirdi ve üzerine benzin döküp diri diri yaktı. Şehit Ebu Hudayr'ın cesedi kömürleşmiş bir halde çalılıklarda bulundu. Korkunç cinayetin ardından Filistinlilerle işgalciler arasında çıkan çatışmalar günlerce devam etti ve çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'taki sayfasında şehit Muhammed Ebu Hudayr ile ilgili paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. FİEM