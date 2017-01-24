HÜDA PAR Referandum Süreci Hakkında Ne Diyor?
Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, başkanlık sistemi ve referandum süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Akit tarafından Yapıcıoğlu ile gerçekleştirilen röportajı ilgilerinize sunuyoruz:
“Memlekete Hayırlı Olacak Bir Sonucun Çıkmasını Diliyoruz”
Yeni anayasa paketi Meclis’ten geçti, referandum süreci başladı. HÜDA PAR olarak siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Referandumdan çıkacak olan sonuç ümmete, millete, memlekete hayırlı olsun. Neticede Meclis’in irâdesi bu şekilde tecelli etti. Bundan sonra önümüzde bir referandum süreci var. Referanduma gitmeden önce CHP’nin işi, gizliliğin ihlâli gibi bir bahaneyle Anayasa Mahkemesi’ne götürme ihtimali de var. Her ne olursa olsun memlekete hayırlı olacak bir sonucun çıkmasını diliyoruz.
“Tartışmalar Kendi Aramızda Devam Ediyor”
Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak?
Bu konuyla ilgili teklif Meclis’e sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife ‘evet’ dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. ‘Hayır’ dersek ‘Biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın.’ gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna ‘evet’ deriz.
“Başkanlık Sistemi ile İlgili Bizim Bir Problemimiz Yok”
Başkanlık sistemine bakışınız nedir?
Başkanlık sistemi ile ilgili bizim bir problemimiz yok. Başkanlık sistemi tartışmaları sağlıklı bir zeminde yapılmıyor. Tartışmanın sistem üzerinden yapılması gerekli. Fakat mâlesef bu tartışmalar Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden yapıldı. Şahıs üzerinden değil de sistem üzerinden bir tartışma daha sağlıklı olacaktır. Öyle bir sistem getirilmelidir ki kötü niyetli birisi de başkanlık koltuğuna oturduğunda bu millete, bu milletin değerlerine zarar veremeyecek olsun. Böyle bir şey olursa gelen kötü niyetli birisi AK Parti’nin 15 yıldır iyi adına, vesâyet rejimini geriletme adına ne kadar icraatı varsa bunların hepsini silebilir.
“Kaos Oluşturmaya Uğraştılar”
HDP’ye yapılan ‘terör’ operasyonları konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Dokunulmazlıklar kalktıktan sonra HDP’li vekillerin ifadelerinin alınması konusunda takındıkları tavır kamuoyunun malumudur. Neticede ben bir hukukçuyum. Eğer mahkeme bir kişiyi ifade almak için çağırıyorsa o kişi de ısrarla gitmiyorsa zorla götürüleceği ya da hakkında tutuklama kararı çıkarılacağı en başından bellidir. Selahattin Demirtaş da bir hukukçu olarak bunu çok iyi bilmektedir. Ortamın gerilmesini istedikleri için böyle bir tavır takındılar. Kendi seçmenlerini harekete geçirip kaos oluşturmaya uğraştılar. Fakat öyle olmadı. Tabanları da bu konuda onlara sahip çıkmadı.
“Çözüm Sürecini PKK Bitirmiştir”
AK Parti iktidarıyla devletle Kürtlerin yakınlaştığını, kaynaştığını söyleyebilir miyiz?
AK Parti iktidara geldiği günden beri Kürtlerin varlığını tanımaktadır. Kürtçe diye bir dilin olduğunu kabul etmektedir ki TRT 6’yı açtı. AK Parti’nin giriştiği çözüm sürecini PKK bitirmiştir. Siyâsî uzantısı HDP’nin kendisine ait bir irâdesi yoktur.
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