HÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı

​​​​​​​HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada referandumdaki tercihlerinin evet olduğunu açıkladı.

HÜDA PAR'ın referandum kararını, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapıcıoğlu, partisinin genel merkez binasında yaptığı basın açıklamasında, referandumdaki tercihlerinin evet olacağını belirtti.

16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliği hakkında "evet" oyu kullanacaklarını belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da HÜDA PAR Genel Merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz olduğu üzere Türkiye 16 Nisan tarihinde anayasa değişikliğini oylamak üzere sandık başına gidecek. Anayasa değişiklik teklifi mecliste 367'yi bulamadığı için zorunlu olarak referanduma gidilecek. Anayasa değişikliğinin gerek komisyonda gerek meclis genel kurulunda görüşülmesi esnasında gerginlikler yaşanmış ve görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıkmıştı. Anayasa değişikliğinin meclis safhası geride kalmış, işin asıl sahibi olan halkın sözünü söylemesine sıra gelmiştir."

Herkesin halkın tercihlerine saygı duyması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "evet" diyenlerin de "hayır" diyenlerin de farklı gerekçelerinin olabileceğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hemen belirtmeliyim ki, bizler komisyonda ve meclis genel kurulunda ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olduk. Şimdi aynı gerginliğin yeniden oluşturulmaya çalışılmasını da yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim. Herkes halkın tercihine saygı göstermeli, hiç kimse kendisi gibi düşünmeyenleri vatan haini olarak suçlama hakkını kendinde görmemelidir. Evet diyenlerin de hayır diyenlerin de her birinin farklı gerekçelerinin olabileceğini göz ardı etmemek gerekir."

"Yapılması gereken tümüyle yeni bir anayasadır"

Anayasal değişikliklerin hiçbir zaman yeterli olmadığını, halkın beklentisinin yeni bir anayasa olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Anayasalar, toplumsal talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda vücut bulan mutabakat metinleridir. Bu durum, en önemli hukuk ve siyaset belgesi olan anayasaların, dayatmacı ve vesayetçi olmayan katılımcı bir anlayışla yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 1982 Anayasasının belirtilen nitelikleri taşımadığı açıktır. Darbe zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde barındıran bu anayasa halen de her alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Her ne kadar farklı tarihlerde birçok kısmi değişiklik yapılmışsa da istenen netice elde edilememiştir. Kapsamı ne olursa olsun yapılacak kısmi değişikliklerin hiçbir zaman yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmadığı tecrübelerle sabittir. Yapılması gereken tümüyle yeni bir anayasadır. Milletimizin beklentisi ve talebi de bu yöndedir.

"Referandumdaki tercihimizi "evet" olarak açıklıyoruz"

Yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olmasını temenni ettiklerini belirten Yapıcıoğlu, referandumdaki kararlarını şöyle açıkladı:

"Biz de baştan beri parti programımızdaki ilkeler çerçevesinde tümüyle yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının zorunlu olduğunu savunuyoruz. Ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır. Bu sebeple kısmi değişiklikler için yapılacak çalışmaları değerli buluyor, değişim ve dönüşüm için niyet beyanı olarak görüyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında; milletin tercihine sunulan değişikliklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi "evet" olarak açıklıyoruz."

Tüm taraflar sağduyulu olmalı

Referandum sürecinde tüm taraflara sağduyulu davranmaları çağrısında bulunan Yapıcıoğlu, "Darbe anayasası temel felsefesi ve kurumlarıyla varlığını koruyorken sadece hükümet sisteminin değişmesi her derde deva olmayacaktır. Ayrıca başta Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları olmak üzere diğer bazı yasalarda da en kısa sürede değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Referandum sürecinde yeni bir toplumsal kamplaşma ve çatışmaya zemin hazırlayacak tarzdaki tutumların halkımızın menfaatine olmadığını da belirterek tabanımıza, halkımıza ve tüm taraflara bu vesileyle kampanya sürecinde sağduyulu davranmaları çağrısında bulunuyoruz." diyerek basın açıklamasını sonlandırıldı. (Zeki Aras, Mustafa Bikeç –İLKHA)