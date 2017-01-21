Hücre Evde 4 Bordo Bereli
15 Temmuz darbe girişimine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan (ÖKK) katılan ve cuntacıların başarısız olmasının ardından izlerini kaybettiren 4 bordo bereli Beypazarı'nda FETÖ'cülerin hücre evine yapılan operasyonla yakalandı. Polis, Beypazarı 'eyalet imamı' olan Zeki K.'ya operasyon düzenledi. FETÖ'nün eyalet imamının adresine giden ekipler, burada 2'si hakkında yakalama kararı bulunan 4 bordo bereli askerin de bulunduğunu gördü. Operasyon düzenlendiği sırada hücre evinde bulundukları için kıskıvrak yakalanan bordo berelilerden Ali Kapucu'nun, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'de darbeci general Semih Terzi'yi karşılayan sivil giyimli kişi olduğu tespit edildi.
GATA'YA GİDEN HELİKOPTERDE
Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından kayıplara karışan ÖKK personeli başçavuşlar Burak Keklik, Hasan Raşit Aktaş, İlhami Yıldız, Ali Kapucu ve beraberinde FETÖ abileri Zeki K.'nın gözaltına alındığı operasyonda Keklik ve Aktaş hakkında daha önce zaten yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Yeni Şafak gazetesinde yer verilen habere göre, askerler arasındaki Ali Kapucu'nun ise darbeci Semih Terzi'yi öldüren astsubay Ömer Halisdemir'in vurulması sırasında orada olduğu, Halisdemir'in naaşını GATA'ya götüren helikoptere bindiği ve hastanede helikopterden indikten sonra firar ettiği öğrenildi.
TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI
15 Temmuz FETÖ'cü cuntacıların darbe girişiminden sonra başarısız oldukları anlayan 4 bordo bereli firar etmişti. Polis, 'Beypazarı eyalet imamı' olduğu söylenen Zeki K.'yı yakalamak için operasyon düzenlediği evde, Zeki K. ile birlikte bu 4 askeri de yakaladı. FETÖ'nün 'eyalet imamı'nın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock çıktı. Zeki K.'nın Bank Asya'da da hesabı olduğu belirlendi. Polis, özel eğitimli askerlerin hücre evinde siyasi suikast hazırlığındaki FETÖ üyeleri olabilecekleri üzerinde duruyor.
Hatay'dan 2 tabur istemiş
15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek istediği sırada astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin, Hatay'dan iki tabur bordo bereli askeri Ankara'ya getirmek istediği ortaya çıktı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, emir komuta zinciri dışında sözkonusu askerleri Ankara'ya götürmek isteyen ve Hava Kuvvetlerinden atılan 6 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. TSK'dan atılan Yüzbaşı Ferdi P, Üsteğmen Onur B, Teğmen Yasin U, Astsubay Yaşar S, Astsubay Volkan A. ve Astsubay Erol B. hakkında hazırlanan 37 sayfalık iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, darbe girişimi sırasında İskenderun Ahmet Tor Kışlası'nda görevli Özel Kuvvetler personeli tanık E.Ç'nin ifadeleri dikkat çekti. “Semih Terzi beni arayarak bir görev için iki taburun Ankara'ya intikal ettirilmesini istedi. Personeli, Hatay'a gelecek olan uçağın alacağını söyledi. Görevin içeriğini sorunca da 'Ankara'ya gelince anlarsın, ben de Ankara'ya gidiyorum' dedi. 'Komutanlığın bilgisini dahilinde mi' diye sorduğumda ise 'Çok uzatma' diye cevap verdi” diyen E.Ç., daha sonra Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı aradığını belirterek, Aksakallı'nın uyarısıyla bütün personelini Hatay'da tuttuğunu belirtti.
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