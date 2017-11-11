HTŞ'den Rus Konvoyuna Operasyon

Suriyeli muhalif gruplardan Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ), Esed rejiminin kontrolündeki Lazkiye'de Rus askeri konvoyuna bombalı araç saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklar, Cuma günü Lazkiye'nin Ceble bölgesinde gerçekleşen saldırıda çok sayıda Rus askerinin öldüğünü bildirdi. Konvoyun, Lazkiye'nin güneyinde Bostan Paşa ile Rus askeri üssü Humeymim arasındaki yolda hedef alındığı aktarıldı.

Konvoy Lazkiye'deki Humeymim üssü yakınlarında hedef alındı

HTŞ bağlantıl İba haber ajansı saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. Askeri personeli taşıyan yaklaşık yedi zırhlı aracın görüldüğü görüntülerde bombalı aracın patlama anı da kayıt altına alındı.

Rus askeri konvoyuna bombalı araç saldırısı düzenlendi

Yerel kaynaklar saldırı sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini bildirirken Rus yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News