HTŞ'den Astana Mesajı: Asla Vazgeçmeyeceğiz

Suriye'nin İdlib şehrini büyük oranda kontrol eden muhalif grup Tahriru'ş Şam Heyeti'nin (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Cevlani savaşçılarına yaptığı konuşmada kararlılık mesajı verdi.

Astana'da varılan mutabakat gereğince İdlib'in çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi ve üçe bölünerek bir kısmının İran, Rusya ve rejime teslim edilmesi kararlaştırılmıştı. Varılan anlaşmaya tepki gösteren muhalif grupların başında ise HTŞ geliyordu.

Hama'nın kuzeyinde Esed rejimine karşı düzenlenen operasyon sırasında savaşçılarına hitap eden HTŞ lideri, savaşa devam edeceklerini bildirerek rejim ve müttefikleriyle yapılacak bir ateşkesi tanımayacaklarını ifade etti.

Ebu Dali ve Müşeyrife köylerinin rejim güçlerinden ele geçirilmesinden önce kaydedilen görüntülerde Cevlani, "Düşmanlarımız askeri seçeneğin bizim asıl sermayemiz, gücümüz olduğunu anlayacaklar. Sonuna kadar ondan vazgeçmeyeceğimizi anlayacaklar" dedi.

Tahriru'ş Şam, kuzey Hama kırsalında rejime başlattığı operasyondan video görüntüleri paylaşmıştı.

Muhalif grubun medya kolu tarafından paylaşılan görüntülerde Tahriru'ş Şam lideri Muhammed Cevlani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar birçok kişi silahlandı ve savaştı ancak kapıldıkları umutsuzluk hali teslim olma isteğiyle sonuçlandı. Ancak bizim bir davetimiz var. Onların bu şekilde hissetmeye devam etmelerine izin veremeyiz..Bu yüzden onlara ümitlerini yeniden canlandıracak ve Allah'a olan güvenlerini arttıracak bir şey vermemiz gerekiyor. Bu şekilde, şeytanın onları ele geçirmesine izin vermemiş oluruz. Ayrıca bunun sizin için vacip olduğuna da emin olmalısınız."

HTŞ lideri rejim ve müttefikleri ile yapılacak bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini bildirdi.

"Savaşın anahtarı sizlersiniz. Onlara [Esed rejimi ve müttefikleri] yüksek sesle 'hayır' diyeceğiz, farklı bir dille. Bombalarla, makineli silahlarla, bomba yüklü araçlarla, akıncılarla ve istişhadçılarla... Kuvvet ve güç olarak neyimiz varsa. Allah'ın düşmanları ve bizim düşmanlarımız askeri seçeneğin bizim asıl sermayemiz, gücümüz olduğunu anlayacaklar. Sonuna kadar ondan vazgeçmeyeceğimizi anlayacaklar. Yeniden organize olmak ve gücümüzü yeniden toplamak için bazen ara verebiliriz. Ancak düşmanlarımız savaşı bırakacağımızı, ondan yüz çevireceğimizi asla hayal etmemeli..."

Kaynak: Mepa News