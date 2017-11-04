HTŞ Lideri İdlib'teki TSK Varlığı ve IŞİD Hakkında Konuştu

Suriye'nin İdlib kentini büyük oranda kontrol eden muhalif grup Tahriru'ş Şam Heyeti'nin (HTŞ) liderlerinden Ebu Feth el-Fergali, IŞİD'in rejime ajanlık yaptığını söyledi. İdlib'teki TSK varlığına da değinen HTŞ lideri Türkiye ile görüşmelerde bulunduklarını bildirerek 'prensiplerimiz çiğnenmedi' dedi.

Gazeteci Abdussamed Dagül'e konuşan Tahriru'ş Şam Fetva Meclisi üyesi Ebu Feth, Hama'nın kuzeyinde IŞİD ve rejim arasındaki işbirliğini 'ajanlık' olarak değerlendirdi. Fergali, IŞİD'in rejim bölgesinden geçerek muhaliflerin kontrolündeki noktalara saldırmasına ilişkin olarak "Bunlar rejimin ajanları. Farkında olup olmamaları önemli değil" dedi.

HTŞ lideri konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekte bunlar [IŞİD] rejimin ajanları. Bunun farkında olup olmamaları önemli değil. Zira Esed rejimin ajanları olduklarının farkında olmayabilirler. Ajan olduğunu bilmeyen cahil ajan, bu ülkelerin işine daha çok yarar. Çünkü ajan olduğunu bilmediğinden işini samimiyetle yapar. Bu yüzden müslümanlara karşı da sıkı bir şekilde samimiyetle çalışıyorlar."

Ebu Feth Fergali, IŞİD'in dini açıdan hükmü, HTŞ'den sızdırılan ses kayıtları ve TSK'nın İdlib'teki askeri varlığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

IŞİD rejimin bölgesinden nasıl geçti?

Hama kuzeyinde Esed rejimine karşı operasyon düzenledikleri sırada yaklaşık bin kişilik IŞİD grubunun muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girdiğini aktaran Fergali bu durumun ancak üç şekilde mümkün olabileceğini söyledi.

Rejim kuşatması altındaki IŞİD güçlerinin muhaliflere nasıl saldırdığını değerlendiren HTŞ Fetva Meclisi üyesi, "Ya rejim ile savaşarak 10 kilometrelik bir hattı geçmeleri gerekiyor, ya sızma yapmaları ya da rejimle anlaşmaları lazım" dedi.

"Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı geçmeleri için rejimle savaşmaları gerekiyor ancak böyle bir savaş yaşanmadı. Bine yakın savaşçı, tank ve ağır silahlarla sızma yaparak geçmiş olmaları da mümkün değil. Bu yüzden Esed rejimi ve IŞİD'in anlaşma yaptığı ortaya çıkıyor. Bu şekilde bizim bölgelerimize saldırarak her ikisinin de çıkarına olan bir yol bulmuş oldular"

'IŞİD harici ve tekfirci bir örgüttür'

IŞİD'in dini olarak hükmüne de değinen Tahriru'ş Şam Fetva Meclisi üyesi Ebu Feth el-Fergali, IŞİD'in harici olduğunu söyleyerek örgütün 'Müslümanları haksız yere tekfir ettiğini' ifade etti.

"Hariciler tekfir düşüncesini esas alarak Müslümanlarla savaşıyor ve onların kanlarını, mallarını helal görüyorlar. Bağdadi çetesinin yaptığı şey tam olarak bu. Müslamanları haksız yere tekfir ediyorlar. Bu yaptıklarının ne Kuran'da ne Sünnet'te ne de icma ile uygun bir delile dayanmıyor. Haksız yere tekfir İslam şeriatının yasakladığı şeylerdendir." Onlar bize Allah Rasulu'nün 'Onlar Putperest müşrikleri bırakırlar, Müslümanlarla savaşırlar' hadisini hatırlatıyorlar."

İdlib'teki TSK varlığı

Türk askerlerinin İdlib'te konuşlanmasını da değerlendiren HTŞ liderlerinden Fergali, konuyla ilgili olarak Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Ebu Feth, "Görüşmeler sonucunda herhangi bir prensibimiz çiğnenmedi. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Burada, Tahriru'ş Şam olarak başarmaya çalıştığımız bir davamız var, o da bu topraklarda Allah'ın kelimesini hakim kılmak. Bunun için kanlarımızı ve canlarımızı verdik. Bu davadan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bizim temel hedeflerimiz ve bunlar vazgeçmemiz söz konusu değil. Diğer hedeflerimiz de Suriye halkının canını ve malını korumak, kadınları ve çocukları korumak. Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye ile bazı özel görüşmeler gerçekleştirdik. Allah'ın inayetiyle herhangi prensibimiz çiğnenmedi."

Sızdırılan ses kayıtları

Tahriru'ş Şam liderlerinin ses kayıtlarının sızdırılmasına tepki gösteren Ebu Feth, sızıntıların ya uluslararası istihbarat kuruluşları ya da grubun içinden biri tarafından yapıldığını belirtti.

Kayıtlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildiren HTŞ lideri, sorumluların en kısa zamanda bulunacağını söyledi.

Kaynak: Mepa News