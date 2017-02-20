HSYK, 227 Hakim ve Savcıyı İhraç Etti
HSYK 2.Dairesi 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.
HSYK 2.Dairesi FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiası ile 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 3 bin 886 oldu. (AA)
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