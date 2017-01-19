HSYK 16 Başsavcının Görev Yerini Değiştirdi

»Ana Sayfa»Hukuk
19.01.2017 18:38
HSYK 16 Başsavcının Görev Yerini Değiştirdi
HSYK, bir kararname yayınlayarak 16 başsavcının görev yerini değiştirdiğini duyurdu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesinin kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcı vekilinin görev yeri değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSYK'nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Kodalak'tan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman atandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza Sam İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Gebze Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Cihangir İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Van Cumhuriyet Başsavcısı, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mardin Cumhuriyet Başsavcısı, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı, Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Artvin Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Başak Eryılmaz Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı ve Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

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Kaynak: AA

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