HSK'nın İlk Üyeleri Haziranda Mesaiye Başlayacak

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçeceği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da doğal üye olacağı yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) haziranda mesaiye başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi.

2010'daki anayasa değişikliğiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 7'den 22'ye çıkarılarak, üç daireden oluşuyordu. Yeni düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" oldu. HSK, iki daire halinde 13 üyeyle çalışacak.

Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.

TBMM'nin seçtiği üyeler

Yeni düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçildi. TBMM'nin ilk kez seçtiği Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri arasında Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey yer aldı. TBMM'nin seçtiği tek kadın üye ise avukat Songül Yazar oldu.

7 Haziran'da göreve başlayacaklar

HSK'nın 4 üyesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilecek. Bunun ardından HSYK üyelerinin görevleri, 6 Haziran'da sona erecek yeni HSK üyeleri de 7 Haziran'da görevlerine başlayacak.

AA