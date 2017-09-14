HRW: Suriye'ye Söz Verilen Milyonlarca Dolarlık Bağış Yerine Ulaşmadı

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye'deki milyonlarca mülteci çocuğun eğitimi için farklı devletlerce söz verilen toplam 1,2 milyar doların bir bölümünün kayıp olduğunu açıkladı.

Yerine ulaşmadığı tespit edilen fonlar arasında ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük bağışçıların yaptığı yardımlar da yer alıyor.

Dünya devletleri, Londra'da Şubat 2016'da düzenlenen bağış konferansında, yaklaşık 500 bin çocuk mültecinin eğitimi için yardım toplanmıştı. Vaat edilen miktar, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının hesapladığı 1,4 milyar dolarlık ihtiyacın çok üzerine çıkmıştı.

Ancak HRW yaptığı araştırmada, "Çeşitli bağışçılar tarafından verilen miktarlar ile 2016 yılında hedefine ulaştığı açıklanana miktarlar arasında çok ciddi farklar" tespit ettiğini bildirdi.

HRW'nin raporuna göre, Lübnan'a mülteci çocukların eğitim için öğretmen işe alımı, kitap satın alınması ve okul inşası için söz verilen 350 milyon doların dörtte birinden fazlasının halen gönderilmediği belirtiliyor.

Ürdün'e ulaşmayan miktar da söz verilen 250 milyon dolarlık yardımın yaklaşık beşte birine denk geliyor.

HRW ayrıca, AB'ye de Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki Suriyeli çocuk mültecilerin eğitimi için söz verdiği 776 milyon dolarlık bağışın bir bölümü hakkında şeffaf davranmadığı eleştirisi yöneltti.

Bununla birlikte, HRW raporunda, Londra konferansından bu yana Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki Suriyeli çocuk mültecilerin okula gitme oranında artış görüldüğünü belirtti.

Kaynak: BBC