HRW: İşgal Rejimi Görevlilerimizin Gazze'ye Girmesine İzin Vermiyor

Human Rights Watch (HRW), işgal yönetiminin insan hakları ihlallerinin tespitiyle görevli çalışanlarının Gazze Şeridi'ne giriş-çıkış yapmalarına izin vermediğini açıkladı.

HRW, yayınladığı bildiride, Siyonistlerin kısıtlamalarının işgal rejimi askeri mercilerinin insan hakları örgütlerinin raporlarını kaynak aldıkları iddiaları hakkında şüphe uyandırıcı olduğunu söyledi.

İşgal rejiminin insan hakları görevlilerinin Gazze Şeridi'ne giriş çıkışlarına hiçbir güvenlik şüphesi olmasa dahi engel olduğunu belirten HRW, Mısır'ın da Gazze Şeridi'yle arasındaki dolaşıma kısıtlama getirdiğini ifade etti.

HRW, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrıda bulunarak, Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili ön raporunda söz konusu kısıtlamaları da göz önünde bulundurmasını istedi.

Human Right Wathc'ın 2008 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne yabancı insan hakları görevlilerinin girebilmesi için işgal rejiminden sadece bir kez izin alabildiği ve Eylül 2016'daki ziyareti işgal yönetimin istisnai olarak nitelendirdiği kaydedildi.

HRW, işgal rejimine seslenerek, Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırmasını ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne özgürce girip çıkmalarına izin vermesini istedi.

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