HRW: İşgal Rejimi Görevlilerimizin Gazze'ye Girmesine İzin Vermiyor

»Ana Sayfa»Filistin
04.04.2017 12:11
HRW: İşgal Rejimi Görevlilerimizin Gazze'ye Girmesine İzin Vermiyor
Human Rights Watch (HRW), işgal yönetiminin insan hakları ihlallerinin tespitiyle görevli çalışanlarının Gazze Şeridi'ne giriş-çıkış yapmalarına izin vermediğini açıkladı.

HRW, yayınladığı bildiride, Siyonistlerin kısıtlamalarının işgal rejimi askeri mercilerinin insan hakları örgütlerinin raporlarını kaynak aldıkları iddiaları hakkında şüphe uyandırıcı olduğunu söyledi.

İşgal rejiminin insan hakları görevlilerinin Gazze Şeridi'ne giriş çıkışlarına hiçbir güvenlik şüphesi olmasa dahi engel olduğunu belirten HRW, Mısır'ın da Gazze Şeridi'yle arasındaki dolaşıma kısıtlama getirdiğini ifade etti.

HRW, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrıda bulunarak, Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili ön raporunda söz konusu kısıtlamaları da göz önünde bulundurmasını istedi.

Human Right Wathc'ın 2008 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne yabancı insan hakları görevlilerinin girebilmesi için işgal rejiminden sadece bir kez izin alabildiği ve Eylül 2016'daki ziyareti işgal yönetimin istisnai olarak nitelendirdiği kaydedildi.

HRW, işgal rejimine seslenerek, Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırmasını ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne özgürce girip çıkmalarına izin vermesini istedi.

FİEM

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Kadını Katletti!31 Mart 2017 Cuma 07:21
  • Filistinliler “Toprak Günü”nü İhya Ediyor30 Mart 2017 Perşembe 21:40
  • Hamas’tan Çağrı: Mescid-i Aksa’yı Gündeminize Alın30 Mart 2017 Perşembe 15:34
  • İşgalci İsrail Güçleri Filistinli Protestoculara Müdahale Etti!30 Mart 2017 Perşembe 15:14
  • İşgal Güçleri 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı30 Mart 2017 Perşembe 14:28
  • Halid Meşal’den Siyonist İsrail’e Mesaj28 Mart 2017 Salı 14:30
  • İşgalci İsrail Askerleri 8 Yaşındaki Çocuğu Yalın Ayak Sürükledi!28 Mart 2017 Salı 08:52
  • İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Karikatüristin Atölyesini Dağıttı!27 Mart 2017 Pazartesi 19:05
  • Gazze’de Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi Düzenlendi27 Mart 2017 Pazartesi 12:34
  • Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan İsrail'e Geçişler Durduruldu26 Mart 2017 Pazar 12:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim