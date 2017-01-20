Hrant Dink Davasında 51 Kişi Tanık Olarak Dinlenecek

»Ana Sayfa»Hukuk
20.01.2017 19:20
Hrant Dink Davasında 51 Kişi Tanık Olarak Dinlenecek
Hrant Dink davasında mahkeme, eski İçişleri Bakanı Güler, eski emniyet müdürü Avcı ve gazeteci Nedim Şener’in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile gazeteci Nedim Şener’in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, cinayetle ilgili İstanbul’un üzerindeki suçu başka yere yıkmak için kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, bütün amacın İstanbul’u sorumluluktan kurtarmak olduğunu savundu.

Yılmazer, kendisinin itibarsızlaştırılması için Ergenekon sanıklarının beraat ettirildiğini öne sürdü.

Daha sonra tarafların taleplerini alan mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile gazeteci Nedim Şener’in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Tanık olarak çağrılan isimlerin arasında, Gülen örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararları çıkarılan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürlerinden Ayhan Falakalı ve Recep Güven de bulunuyor.

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