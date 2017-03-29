Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazeteci, emniyet ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen gazeteci Muammer Ay ile dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Murat Bayrak, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Biriminde astsubay Yüksel Avan, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Birol Ustaoğlu, dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran, dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Nöbetçi Amiri Ahmet Çetiner, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu ve dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Metin Balta'nın ifade işlemleri sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam toplanmamış olması, delilleri karartma ihtimali ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını dikkate alarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

AA