Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 2 Astsubay Tutuklandı

»Ana Sayfa»Gündem
12.04.2017 23:46
Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 2 Astsubay Tutuklandı
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi iki astsubay tutuklandı.

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi iki astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme etme" suçlarından tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri astsubaylar Hacı Şefik Şimşek ve Bekir Yokuş'un ifade işlemleri sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Şimşek ve Yokuş'un "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Savcılığın 2 astsubaya ilişkin hazırladığı sevk yazısında, İstanbul Jandarma İstihbarat Müdürlüğünde görevli Hacı Şefik Şimşek'in cinayet tarihinde tutuklu şüpheli Ecevit Emri ile aynı ekipte, şüpheli Bekir Yokuş'un ise tutuklu şüpheli Yavuz Karakaya ile cinayet öncesinde ve sonrasında olay yerinde tetikçi Ogün Samast ve maktul Dink'i izledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettiklerine dair teşhis ve görüntülerin yer aldığı belirtilmişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 2 Askere Tutuklama Talebi12 Nisan 2017 Çarşamba 19:20
  • "Politik Hümanistler"(!) Vicdanlarını Böyle Soğutuyorlar..12 Nisan 2017 Çarşamba 17:25
  • “Esed Rejiminin Suçlarını Görmezden Gelmek Siyasi Faciadır”12 Nisan 2017 Çarşamba 15:00
  • Odatv Davasında Tüm Sanıklar Beraat Etti12 Nisan 2017 Çarşamba 14:38
  • Diyarbakır’daki Saldırıda 1 Ton Patlayıcı Kullanılmış!12 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
  • “Diyarbakır’daki Patlamanın Terör Saldırısı Olduğu Netleşti”12 Nisan 2017 Çarşamba 11:19
  • Diyarbakır’daki Patlamada Can Kaybı Sayısı 3’e Yükseldi!12 Nisan 2017 Çarşamba 10:30
  • İstiklal Mahkemeleri Tutanaklarında 6. Cilt Tamamlanıyor11 Nisan 2017 Salı 17:23
  • Diyarbakır’da Panzer Tamiri Sırasında Patlama Meydana Geldi11 Nisan 2017 Salı 14:10
  • 'Suriye Rejiminin Hâlen Kimyasal Kapasitesi Var'11 Nisan 2017 Salı 11:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim