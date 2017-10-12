Hoşyar Zebari: Ankara ve Tahran'la Diyalog İçindeyiz

Rûdaw TV'de yayınlanan “Rûdawi Emro” programına konuk olan Hoşyar Zebari, referandum sonrası Bağdat ve komşu ülkelerin tutumunu değerlendirdi.

Hoşyar Zebari, Erbil yönetimin referandum sonrası Ankara ve Tahran ile diyaloğ içinde olduğunu belirtti.

Zebari, “Kürdistan Yüksek Siyasi Meclisi’nin bugün düzenlediği toplantıda referandum sonrası görüşüldü. Dünya ve komşu ülkelerin tavrına ilişkin ayrıntılı görüşme yaptık” dedi.

Zebari, “İran ve Türkiye’den herhangi bir saldırı olacağını düşünmüyoruz. Bu arada, edindiğimiz bilgilere göre, İran ve Irak, sınırda düzenledikleri ortak tatbikattan geri çekildi. Ancak Heşdi Şabi milislerinin Abadi ve hükümetini dinlemeyerek bazı bölgelerde peşmergeyi tahrik edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, bu akşam Iraklı güçlerin Kerkük ve Musul'a saldıracağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin konuşan Zebari, şunları dile getirdi:

“Güvenlik Konseyi, Irak güçlerinin Kürdistan sınırındaki hareketliliğine dair istihbarat almış. Bu da dünya ve uluslararası topluma bir çeşit mesajdır. Çünkü Irak Parlamentosu, Haydar Abadi’yi Irak’ın toprak bütünlüğünü koruması için başkomutan olarak görevlendirmiştir.”

Bağdat’ın Kerkük’teki petrol rafinerilerine saldırması iddialarına ilişkin ise Zebari,şunları söyledi:

“Irak Hükümeti’nin torbasında çok şey olabilir. Kolay değil. Hiç şüphesiz kolay değil. Çünkü Kerkük petrolüne ilişin Kürdistan Bölgesi ve Irak Hükümeti arasında birçok anlaşma yapılmıştır. Mevcut durumda zorla yapılacak herhangi bir girişime Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti sessiz kalmayacaktır.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin bu akşam yaptığı uyarı da herşeyden önce bu çerçevede yapılmıştır. Bazı tehditleri hissediyoruz. Bazı normal olmayan hareketlilik var. Edindiğimiz bilgilere göre, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik askeri bir saldırı planı yok. Havice operasyonu sonrasında peşmerge noktaları ve Musul’daki bazı bölgelerde hareketlilik söz konusu.”

Kürdistan Bölgesi olarak çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını belirten Zebari, şöyle devam etti:

“Referandumdan sonra sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi için diyaloğa hazır olduğumuzu belirttik. Irak güçlerine karşı silah ve şiddet kullanmak istemiyoruz. Peşmerge Güçleri her türlü saldırıya cevap vermeye hazır. Bize saldırmaları halinde cevap vereceğiz.”