Hollywood’dan PYD/YPG’ye Film Kıyağı!

»Ana Sayfa»Sinema
25.03.2017 11:26
Hollywood’dan PYD/YPG’ye Film Kıyağı!
Hollywood tarafından PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG'yi konu alan bir film yapılıyor.

The Anarchists vs ISIS adlı filmin yönetmeni Daniel Espinosa başrolde ise ünlü aktör Jack Gyllenhaal olacak.

Askerlerin kolunda YPG arması, birlikte çekilen halaylar ve ABD helikopterleri ile Tabka'ya indirilen YPG'liler…

ABD ve Rus yönetimlerinin PYD/YPG'ye verdiği tüm bu destekler tartışılırken PKK'nın Suriye uzantısına bir jest de Hollywood'dan geldi.

IŞİD’e karşı savaşmak için Suriye'ye giden ve YPG saflarına katılan bir grup ABD'li "anarşistin" hikâyesinin anlatılacağı de The Anarchists vs ISIS filmi projesi hayata geçirilecek.

Ünlü aktör Jack Gyllenhaal'ın başrolünde olacağı filmin yönetmeni 2017 yapımı Hayat (Life) filminde de birlikte çalıştığı Daniel Espinosa…

Filmin nerede ve ne zaman çekileceği henüz belirsiz…

Kaynak: Yeni Akit

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