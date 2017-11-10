Hollywood Prodüktörüne ‘Mossad’lı Koruma

ABD merkezli The New Yorker dergisinin, Weinstein’ın ajan tutarak ünlü isimleri takibe aldığını ortaya çıkarmasının ardından, İsrail kanalı Channel 12, Weinstein’a Barak’ın yardımcı olduğu iddiasını ortaya attı. İddiaların hemen ardından açıklama yapan Barak, iddiaların doğru olduğunu kabul etti. Weinstein’ın geçtiğimiz yıl kendisinden bazı iş meseleleri için yardım istediğini söyleyen Barak, yapımcıya Mossad eski ajanlarının çalıştığı İsrail merkezli güvenlik şirketi Black Cube’u (Kara Küp) önerdiğini itiraf etti. Konuşmanın ardından yapımcıya Black Cube’den iki ajan yönlendiren Barak, olayın iç yüzünü bilmediğini iddia etti. The New Yorker dergisinde yer alan habere göre, İsrail ile olan yakın ilişkileriyle tanınan Weinstein, sinema oyuncusu Rose McGowan’ın hatıralarını bir kitapta toplayacağı haberini öğrendikten sonra paniğe kapılarak Mossad ajanlarını tutmaya karar verdi. Black Cube’un yanında ABD merkezli istihbarat şirketi Kroll’dan da ajan tutan Weinstein’ın pek çok oyuncuyu ve medya kuruluşunu ajanlarla takip ettirdiği ve bilgileri taciz iddialarının sahiplerine karşı kullanacağı belirtiliyor.