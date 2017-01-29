Hollande’dan Trump’a Karşı Birlik Çağrısı
Portekiz’in başkenti Lizbon’da Güney AB ülkeleri zirvesinden sonra konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa’ya, “ABD Başkanı Donald Trump’a karşı birlik” çağrısında bulundu.
AA’da yer alan habere göre, Hollande, “Ona güçlü bir yanıt vermemiz lâzım. Şu an uluslararası bir çekince mevcut. Avrupa, demokrasinin değerlerini garanti altına almak adına çok daha güçlü ve birlik içinde olmalı.” ifadelerini kullandı.
Trump’ın, İngiltere’nin Brexit kararından duyduğu memnuniyete değinen Hollande, ABD Başkanı’nın, başka Avrupa ülkeleri için de Brexit benzeri bir durumdan söz etmesi karşısında, Avrupa’nın güçlü bir yanıt vermesi gereğine inancını dile getirdi.
Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, 2 ülkenin yakın şekilde çalışacağının sinyalini vererek Brexit kararını “muhteşem bir şey” olarak nitelendirmişti.
Öte yandan Fransa’da nisan ve mayıs aylarında 2 turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken aşırı sağcı AB karşıtı lider Marine Le Pen güçlü adaylar arasında yer alıyor.
Hem Brexit kararından, hem de Trump’ın başkan seçilmesinden büyük memnuniyet duyan Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde ilk icraatının Fransa’nın AB’den ayrılmasına yönelik referandum düzenlemek olduğunu duyurmuştu.
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