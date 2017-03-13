Hollanda’ya Tepkisiz Kalan NATO ve AB Türkiye’ye ‘Gerilimi Düşür’ Diyor!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. AB ise Hollanda’nın kendi değerleriyle ve uluslararası hukukla çelişen uygulamasını geçiştirirken Türkiye’ye “ölçüsüz açıklamalar”dan kaçın dedi!

HAKSÖZ-HABER

NATO’nun Norveçli genel sekreteri Jens Stoltenberg, iki üye ülke arasındaki kriz hakkında açıklama yaptı. Türkiye ve Hollanda’ya tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Stoltenberg, şu ifadeleriyle mağdur ile mağdur edilen cepheyi aynı kefeye koydu:

“Karşılıklı saygı da sağlam tartışma gibi demokrasilerimizin temelindedir. Bütün müttefikleri karşılıklı saygı göstermeleri, sakin ve ölçülü olmaları konusunda yüreklendirmek isterim. Bu gerginlikleri ve tansiyonu azaltmak ile çözmek ve durumu sakinleştirmek için, bizi birleştiren her şeye odaklanmamız önemli.”

AFP ve Reuters’in aktardığına göre Avrupa Birliği de Türkiye’ye “ölçüsüz açıklamalar”dan kaçınma çağrısında bulundu. Hollanda’nın kendini nispet ettiği değerler ve uluslararası hukukla çelişen yasakçı tutumuna hiç değinmeyen AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın ortak açıklamasında “AB Türkiye’yi durumu daha da kızıştırabilecek ölçüsüz açıklamalardan ve eylemlerden kaçınması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyor” denildi.