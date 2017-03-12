Hollanda’ya Girişi Engellenen Bakan Kaya İstanbul'a Döndü

Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek için yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

Kaya ve beraberindeki Enerji Bakanı Albayrak havalimanında basına açıklama yaptı. Kaya, "Maslahatgüzarımız, koruma arkadaşlarım, danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık" dedi. Albayrak ise, "Hollanda için, Avrupa demokrasisi için, insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı" ifadelerini kullandı.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Almanya’da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edildiği Rotterdam’a kara yoluyla geçti. Ne var ki Hollanda polisi Kaya'nın konvoyunu Hollanda polisinde durduruldu ve Rotterdam Konsolosluğu'na girişine izin verilmedi. Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bazı programlara katılmak için Berlin’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Âkif Çağatay Kılıç’a tahsis edilen özel uçakla Almanya’daki Köln-Bonn havaalanından İstanbul’a hareket etti. Bakan Kaya’nın havaalanından ayrılışı sırasında Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de hazır bulundu. Bakan Kaya'yı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaya: Çok gayriinsani, gayriahlâki bir muameleyle karşı karşıya kaldık

Kaya ve beraberindeki Enerji Bakanı Berat Albayrak, havalimanında basına bir açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Çok gayriinsani, gayriahlâki bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Demokrasiden, özgürlüklerden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da gerçekten çok acı bir gece yaşadık. Bizim maslahatgüzarımız, büyükelçi düzeyinde sayılan maslahatgüzarımız, gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz de araçtan çıkarılarak Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük ve orada 1,5 saat polis merkezinde bekletildik. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık."

"Bakan arkadaşlarımızın programlarını iptal ediyorlar biliyorsunuz. Bu tavrın gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu antidemokratik bir uygulama. Bizler oraya vatandaşlarımızla buluşmaya ve yeni hükümet sistemi neler getirecek, bunu anlatmak için gidiyoruz. Tamamen ifade özgürlüğü, toplanma hakkı, bunların hepsi ayaklar altına alındı. Hollanda'da dün (Cumartesi) gece tüm özgürlükler askıdaydı. Orada bizimle buluşmak üzere gelen vatandaşlarımıza çok gayriinsani muamelede bulunuldu, üzerlerine atlarla, köpeklerle saldırıldı."

"Bir günde olağanüstü hâl ilân edildi"

"Basın özgürlüğünden sürekli bize söz eden Hollanda, basın mensuplarını da yerlerde sürükleyerek çok kötü muamelede bulundu. Atlarla, köpeklerle basın mensuplarına da saldırıldı. Hollanda'da dün gece aniden OHAL ilân edildi. Bir günde olağanüstü hâl ilân edildi."

"Batı'nın da duyarlı, hassas, vicdanlı siyasetçilerinin bu yaşananları gördüğünü ve içten kınadıklarını, bunu sesli olarak da dile getirmelerini, tüm dünyanın hem diplomatik hem insani hiçbir şekilde, hiçbir teâmüle uymayan bu davranışın dünya genelinde de kınanması gerektiğini düşünüyoruz."

Albayrak: Hollanda büyük bir yanlışın içerisine girmiştir

Berat Albayrak'ın sözleri de şöyle:

"Hollanda için, Avrupa demokrasisi için, insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün (Cumartesi) akşam. Çünkü hakikaten demokrasinin beşiği denilen bir kıta, uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek, dün akşam hepsini tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Tüm bu çerçeveyi faşizan Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu kamuoyunun takdirine bırakmak çok daha doğru olacaktır. Yıllarca Türkiye'ye bu manada, ders verdiğini, ders vermeye çalıştığını ifade eden bir Hollanda, böyle bir uygulamayla hakikaten büyük bir yanlışın içerisine girmiştir."

"Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Uluslararası hukuk ve demokratik hakları içerisinde her türlü gereğini yerine getirecektir, yapacaktır. Bundan hiçbir şekilde hem Türkiye hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın şüphesi olmasın."

Hollanda'nın tutumuna misilleme

Kaya'ya yönelik tutuma misilleme olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışların kapatıldı. Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tâbi tutuldu.

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek üzere yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Almanya'ya götürülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum" diye açıklama yapmıştı.

Türkler güç kullanarak dağıtıldı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının tutulduğu yerde toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı. Polis, göstericilere copla müdahalede bulundu. Atlı polislerin de kullanıldığı müdahale sırasında bazı Türk vatandaşların yere düştüğü görüldü.

Bakan Kaya'nın aracının yakınından uzaklaştırılan göstericiler, cadde başında sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

Başkonsolos'a müsade edilmiyor

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulduğunu belirterek, kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulduğunu belirterek, kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.

Başkonsolos Ayyıldız, önünde Türklerin, Hollanda'nın kararını protesto ettiği Başkonsolosluk binasının dışına çıktı. Başkonsolosluğun etrafındaki kaldırımın polis barikatlarıyla çevrildiğini gören Ayyıldız, göstericilerin de yanına gidemeden binaya geri döndü.

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın aracının durdurulduğunu belirterek, "Tam olarak nerede durdurulduğunu bilmiyorum, yanına gitmeme de müsaade etmiyorlar, görüyorsunuz" diye konuştu.

Hollanda kamu televizyonu NOS TV'nin haberinde Bakan Kaya'nın aracının konsolosluk yakınlarında durdurulduğu belirtildi.

Konsolosluk çevresinde polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Konsolosluk önünde bekleyen Türkler, tepkilerini İstiklâl Marşı okuyarak gösterdi.

Öte yandan, Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geçen AA ve TRT ekiplerinin bulunduğu aracın ilerlemesine müsaade edilmemiş, yaklaşık bir saat sorguya tâbi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istenmişti.

Kaya: İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü askıya alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmemesine ilişkin, "Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar" dedi.

Bakan Kaya, bazı televizyonların canlı yayınlarına telefonla bağlanarak Hollanda Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında konsolosluk topraklarının Türkiye toprakları sayıldığına işaret eden Kaya, "Biz başkonsolosumuzun, büyükelçimizin aracıyla geçmek üzereydik. Ona da engel olundu" diye konuştu.

Kaynak: AA