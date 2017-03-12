Hollanda'nın Kararlarını Irkçı Lider Wilders Belirledi

Hollanda'nın ırkçı lideri Wilders, gece boyunca attığı tahrik edici tweetlerle hükümetin ve yerel yetkililerin kararlarında belirleyici kişi oldu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, büyük bir diplomatik skandala neden olan uygulamalara attığı tahrik edici twitler ile yön vererek, seçime birkaç gün kala ırkçı zihniyetinin şimdiden Hollanda üzerinde artık belirleyici olduğunu gösterdi.

"Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin"

Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iniş izni verilmemesi için çaba gösteren ırkçı Wilders, isteğinin yerine getirilmesi üzerine, Çavuşoğlu'nun ülkeye sokulmamasında payı olduğunu söylemekten çekinmedi. Wilders, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "PVV'nin aşırı baskısı sayesinde, seçimlerden birkaç gün önce hükümetimiz Türk bakanın inmesine izin vermedi. Erdoğan'la aynı düşüncedeki tüm Türklere, 'Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğuna gitmesine izin verilmemesi sonrası, tepki için Türk kökenli vatandaşların toplanması sonrası bir dizi twit atan Wilders, kısa süre içerisinde hem yerel hem de merkezi hükümeti etkilemeyi bildi.

"Burası bizim ülkemiz. Meydanı hızlıca temizleyin"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'e yönelik ırkçı çağrıda bulunan Wilders, "Rutte ve Aboutaleb neredesiniz? 500 Türk Rotterdam'da Allah'u Ekber diyerek bağırıyor. Burası bizim ülkemiz. Meydanı hızlıca temizleyin." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında başörtülü ve elinde Türk bayrağı olan bir Türk vatandaşının fotoğrafına yaptığı yorumda Wilders, "On yıllarca açık sınırlar, kitlesel göç, kültürün muhafaza edilmesi, sıfır entegrasyon ve çifte vatandaşlık. İşte sonucu bu." mesajı attı.

"Rotterdam'da Türk bayraklarını sallıyorlar. İğrenç"

Konsolosluk önündeki gösterilerle ilgili kısa bir görüntü de paylaşan Wilders, "Görüntülere bakın, Erdoğan Hollanda'ya faşist diyor ve Türkler neşeyle Rotterdam'da Türk bayraklarını sallıyorlar. İğrenç. Bu bizim ülkemiz." ifadelerini kullandı.

Hollandalı yetkililer, Wilders'in ırkçı twitlerine kısa süre içerisinde olumlu yanıt vererek, bu konuda kendisinden daha geride olmadıklarını gösterdiler. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişiye atlı polisler ve köpekler ile müdahale eden polis, en az 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

"Türk hayranlarınız ile birlikte gidin ve asla geri dönmeyin"

Bakan Kaya'nın polis zoruyla Almanya'ya götürülmesi sonrası tahrik edici twitlerine devam eden Wilders, Bakan'ın sosyal medyadaki adresini de etiketleyerek, "Türk hayranlarınız ile birlikte gidin ve asla geri dönmeyin, güle güle" mesajını paylaştı. Bu mesaja Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi. Kalın, Wilders'in mesajını da kopyalayarak, "Hollanda hükümetinin skandal kararı, İslam düşmanı ırkçı-faşist partiye ve zihniyetine boyun eğdiğinin en açık delili" mesajını gönderdi.

Hollanda 15 Mart'ta seçime gidiyor ve Wilders'in Özgürlük Partisi'nin seçimi kazanma ihtimali bulunuyor.

AA