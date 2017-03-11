Hollanda'nın Ankara ve İstanbul Başkonsolosluğu Kapatıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ayrıca büyükelçilik Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı muameleye tabi tutuldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tabi tutuldu.