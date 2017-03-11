Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri’ne Çağrıldı

»Ana Sayfa»Gündem
11.03.2017 19:27
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri’ne Çağrıldı
Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çavuşoğlu, bugün Hollanda'nın Rotterdam kentinde temaslarda bulunacaktı.

Hollanda hükümeti, Bakan Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal ederken bu kararı yaptırım tehdidi nedeniyle aldığını öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Üniversiteye Rektör Atadı11 Mart 2017 Cumartesi 02:02
  • Soylu: Benim İçin Uyuşturucu Satanla Terörist Aynıdır11 Mart 2017 Cumartesi 01:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD’nin Moskova’daki Faaliyetlerine Son Verilsin10 Mart 2017 Cuma 17:50
  • Eczacıbaşı'ndan Düşen Helikopterle İlgili Açıklama10 Mart 2017 Cuma 14:51
  • Büyükçekmece'deki Helikopter Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti10 Mart 2017 Cuma 14:24
  • MHP'de 4 İsim İhraç Edildi10 Mart 2017 Cuma 14:21
  • İstanbul Beylikdüzü'nde Helikopter Düştü10 Mart 2017 Cuma 13:08
  • İsviçre'den Çavuşoğlu'nun Ziyaretine İlişkin Açıklama09 Mart 2017 Perşembe 22:32
  • Türkiye'den Almanya'ya Karşı İlk Hamle09 Mart 2017 Perşembe 13:32
  • Türkiye Baharı da OHAL’de Geçirecek!09 Mart 2017 Perşembe 12:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim