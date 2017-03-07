Hollandalı Irkçı Lider Yine İslâm’ı Hedef Aldı!

Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, bir kez daha İslâm’ı hedef aldı ve “Kur’ân’ın tamamen yasaklanmasını tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

Hollanda’da 15 Mart’ta düzenlenecek olan genel seçimlere sayılı günler kala ırkçı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders yine İslâm’a saldırdı. Ülkede seçimin favorileri arasında gösterilen Geert Wilders, Kur’ân-ı Kerîm’i Adolf Hitler’in “Kavgam” adlı kitabıyla kıyaslayarak yasaklanması gerektiğini savundu. Euro News’ta yer alan habere göre, Wilders, “Kur’ân’daki antisemitizme bakarsanız Hitler’in Kavgam kitabındakinden daha fazla. Nasıl Kavgam kitabını Hollanda’da yasakladıysak, Kur’ân’ın da tamamen yasaklanmasını tercih ederim. Bu kısmen sembolik görünse bile etkileri muazzam olabilir.” dedi.