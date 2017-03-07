Hollandalı Irkçı Lider Yine İslâm’ı Hedef Aldı!

»Ana Sayfa»Dünya
07.03.2017 10:56
Hollandalı Irkçı Lider Yine İslâm’ı Hedef Aldı!
Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, bir kez daha İslâm’ı hedef aldı ve “Kur’ân’ın tamamen yasaklanmasını tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

Hollanda’da 15 Mart’ta düzenlenecek olan genel seçimlere sayılı günler kala ırkçı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders yine İslâm’a saldırdı.

Ülkede seçimin favorileri arasında gösterilen Geert Wilders, Kur’ân-ı Kerîm’i Adolf Hitler’in “Kavgam” adlı kitabıyla kıyaslayarak yasaklanması gerektiğini savundu.

Euro News’ta yer alan habere göre, Wilders, “Kur’ân’daki antisemitizme bakarsanız Hitler’in Kavgam kitabındakinden daha fazla. Nasıl Kavgam kitabını Hollanda’da yasakladıysak, Kur’ân’ın da tamamen yasaklanmasını tercih ederim. Bu kısmen sembolik görünse bile etkileri muazzam olabilir.” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “147 Ülkede 5 Bin 531 Tutuklu ve Hükümlü Türk Bulunuyor”06 Mart 2017 Pazartesi 14:56
  • ABD’de Sih Dinine Mensup Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı!06 Mart 2017 Pazartesi 12:15
  • Kuzey Kore Japon Denizi’ne Dört Balistik Füze Gönderdi!06 Mart 2017 Pazartesi 11:53
  • Avusturya da 'Hayır' Cephesine Katıldı06 Mart 2017 Pazartesi 05:49
  • ABD'de Mülteci Ebeveyn İle Çocukları Birbirinden Ayıracak06 Mart 2017 Pazartesi 03:35
  • Zimbabve’de Sel Felâketi: 246 Kişi Can Verdi!05 Mart 2017 Pazar 19:32
  • Filipinler’de Barış Görüşmeleri Yeniden Başlıyor05 Mart 2017 Pazar 19:02
  • Çin, Askerî Harcamalarını Yüzde 7 Oranında Arttırıyor!04 Mart 2017 Cumartesi 13:29
  • AK Parti’nin Referandum Etkinliğine Bir Engel de Hollanda'dan04 Mart 2017 Cumartesi 12:15
  • Almanya'dan CHP'nin 'Hayır' Propagandasına Vize04 Mart 2017 Cumartesi 12:10
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim