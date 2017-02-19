Hollandalı Irkçı Lider Wilders, Faslılara Hakaret Etti!

Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders bir kez daha Faslıları hedef aldı ve “Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hâle getiren çok sayıda Faslı pislik var.” ifadelerini kullanarak hakaret etti.

Hollanda’da ırkçı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, seçim kampanyasında Faslıları hedef aldı.

Rotterdam yakınlarındaki Spikenisse kasabasında taraftarlarına seslenen Wilders, “Bir kez daha söylüyorum. Hepsi değil belki ama Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hâle getiren çok sayıda Faslı pislik var. Hollanda’yı tekrar kazanmak istiyorsanız, Hollanda’yı tekrar Hollandalılara verecek olan partiyi seçin.” dedi.

Parlamento Seçimleri

Hollanda’da 15 Mart’ta parlamento seçimleri yapılacak. Wilders’in partisi kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor.

Özgürlük Partisi’nin 150 üyeli parlamentoda 12 sandalyesi bulunuyor. Partinin bu seçimde 30’dan fazla milletvekili çıkarabileceği belirtiliyor.

Fakat başta hükümet ortakları olmak üzere birçok parti Wilders ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıkladı.

Wilders, bir süre önce açıkladığı bir A4 kâğıdına sığan “Hollanda Bizimdir, Bizim Kalacak” başlıklı seçim bildirgesini İslâm düşmanlığı üzerine kurmuştu.

“Camiler Kapanacak, Kur’ân Yasaklanacak, Hollanda AB’den Çıkacak”

Geert Wilders, Hollanda’daki bütün cami ve İslâmî okulları kapatma, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslâmî simgelerle Kur’ân’ı yasaklama sözü vermişti.

PVV’nin seçim bildirgesinde, sınırların kapatılarak, müslüman ülkelerden mülteci akınının önleneceği vaadi yer almıştı.

Wilders, 2014’teki yerel seçim kampanyası sırasında, ülkeyi Faslılardan “arındırma” sözü vererek, “daha az Faslı” çağrısı yapmıştı.

Mahkeme Suçlu Buldu

Amsterdam Mahkemesi iki ay önce, bu sözleri nedeniyle Wilders’i, “belli bir etnik gruba karşı ayrımcılık ve nefreti körüklemekten” suçlu bulmuştu. Ancak mahkeme, ırkçı lidere ceza vermemişti.

Wilders, seçim kampanyasından önce bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler, ırkçı liderin aleyhinde sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Wilders’in kısa bir süre çarşıda dolaşmasına izin verdi.

PVV, özellikle göç, İslâm ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı söylemleri nedeniyle geniş destek buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını destekleyen Wilders, iktidar olması hâlinde Hollanda’nın AB üyeliğinden çıkmasını sağlama sözü veriyor. Wilders, seçim öncesinde sıkça “Nexit” önerisini dile getiriyor.

Kaynak: BBC Türkçe