Hollandalı Irkçı Lider Wilders: Biz de Kazandık

»Ana Sayfa»Dünya
16.03.2017 07:52
Hollandalı Irkçı Lider Wilders: Biz de Kazandık
Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, seçim sonuçlarına ilişkin “Biz de kazananlardan biriyiz.” dedi.

Hollanda’da 33 milletvekili çıkartarak seçimleri kazanan Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi’nin (VVD) lideri Başbakan Mark Rutte’yi “zaferinden” ötürü tebrik eden ırkçı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, “19 sandalye kazandık, kesin sonuçlara göre 20 de olabilir. Hedefimiz olan 30 sandalyenin gerisinde kaldık. Ama biz de kazananlardan biriyiz, sandalye sayımızı dört arttırdık.” ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, partisinin Hollanda siyâseti üzerinde “büyük bir etki” yarattığını savunan Wilders, Rutte’nin “yanlış tür popülizm” açıklamasını anlayamadığını söyledi:

“Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sanırım iyi popülistler ve kötü popülistler olduğunu söylemek istiyor. Ben kendimi popülist olarak tanımlamıyorum ama Rutte benim kötü popülist ve bir tür Nazi olduğumu ima ediyor.”

İslâm’a, göçmenlere ve Türkiye’ye olan düşmanlığıyla tanınan Wilders, partisinin koalisyon hükümetinde yer almakta “istekli” olduğunu söyledi. Ancak diğer büyük partiler Wilders ile koalisyon yapmayacaklarını önceden açıklamıştı.

Wilders, bu nedenle hükümette yer alamamaları durumunda ise “önemli” gördükleri konularda hükümeti destekleyeceklerini belirtti.

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