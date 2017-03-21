Hollanda'dan PKK'nın “Hayır!” Gösterisine izin

Türkiye Hükümeti bakanlarının toplantı ve miting yapmasını engelleyen Hollanda, PKK'ya gösteri izni verdi.

PKK yandaşları, Hollanda'nın verdiği izinle Lahey kentinde Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bayraklarla ile yürüyüş yaptı.

Nevruz kutlaması olarak sunulan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda, anayasa referandumunda "hayır" oyu verilmesi gerektiği belirtildi.

Referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yapıldı

Örgüt yandaşları daha sonra, polis eşliğinde yürüyüşe geçti. Öcalan’ın posterleri ile PKK'yı simgeleyen bayrakları taşıyan örgüt sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı ve PKK lehinde sloganlar attı.

PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları yakınında da nevruz adı altında etkinlik düzenleyerek, referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı.

Çifte standart

Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'ya verdiği izin çifte standart olarak değerlendiriliyor.

PKK'ya izin veren Hollanda, Türk bakanların etkinlik düzenlemesini ise engellemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni iptal edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sınır dışı edilmişti. Hükümet, bu engellemelere, "güvenlik ve kamu düzenini" gerekçe göstermişti.

AA