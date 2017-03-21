Hollanda'dan PKK'nın “Hayır!” Gösterisine izin

»Ana Sayfa»Dünya
21.03.2017 00:03
Hollanda'dan PKK'nın “Hayır!” Gösterisine izin
Türkiye Hükümeti bakanlarının toplantı ve miting yapmasını engelleyen Hollanda, PKK'ya gösteri izni verdi.

PKK yandaşları, Hollanda'nın verdiği izinle Lahey kentinde Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bayraklarla ile yürüyüş yaptı.

Nevruz kutlaması olarak sunulan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda, anayasa referandumunda "hayır" oyu verilmesi gerektiği belirtildi.

Referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yapıldı

Örgüt yandaşları daha sonra, polis eşliğinde yürüyüşe geçti. Öcalan’ın posterleri ile PKK'yı simgeleyen bayrakları taşıyan örgüt sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı ve PKK lehinde sloganlar attı.

PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları yakınında da nevruz adı altında etkinlik düzenleyerek, referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı. 

Çifte standart

Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'ya verdiği izin çifte standart olarak değerlendiriliyor.

PKK'ya izin veren Hollanda, Türk bakanların etkinlik düzenlemesini ise engellemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni iptal edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sınır dışı edilmişti. Hükümet, bu engellemelere, "güvenlik ve kamu düzenini" gerekçe göstermişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ETA  Nisan’a Kadar Bütün Silahlarını Teslim Edecek19 Mart 2017 Pazar 00:35
  • Avusturya’da Irkçılık Karşıtı Protesto19 Mart 2017 Pazar 00:29
  • "Wilders’e Hayır, PVV Partisine Hayır, Irkçılığa Hayır"18 Mart 2017 Cumartesi 23:01
  • Yunanistan'da Sığınmacılara Destek Gösterisi18 Mart 2017 Cumartesi 22:54
  • Fransa'da Orly Havalimanı Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi18 Mart 2017 Cumartesi 15:12
  • FARC Silahlara Veda Ediyor18 Mart 2017 Cumartesi 14:12
  • “Eskiden Buyur Edilirdik, Kapıdan Çevrilmezdik”18 Mart 2017 Cumartesi 14:00
  • Düşük Gelirlilere 4 Milyar Liralık Genel Sağlık Sigortası Desteği18 Mart 2017 Cumartesi 13:29
  • Paris'te İki Ayrı Noktada Saldırı18 Mart 2017 Cumartesi 13:05
  • “Fukuşima’daki Felaketten Hükümet ve İşletmeci Firma Sorumlu”18 Mart 2017 Cumartesi 11:53
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim