Hollanda’da Yaşananlar Hakkında Avrupa Basını Ne Yazdı?

»Ana Sayfa»Dünya
12.03.2017 17:18
Hollanda’da Yaşananlar Hakkında Avrupa Basını Ne Yazdı?
Hollanda’da dün yaşananlar, Avrupa basınında da yer aldı.

Hollanda’nın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemesi, sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik kaba tavrı ve bunu protesto eden Türkiye kökenli vatandaşlara köpekli polisler eşliğinde sert müdahale etmesi Avrupa basınında da yer aldı.

Almanya

Almanya merkezli Die Welt gazetesi, “Daha önce hiç yaşanmamış diplomatik olay” şeklinde duyurduğu haberde, dünyanın gözlerini Rotterdam’a çevirdiği belirtildi.

Hollanda’nın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermediği, daha sonra polisin Aile Bakanı Kaya’nın konvoyunu durdurduğu ve bakanın Rotterdam Konsolosluğu’na girişini engellediği ifade edilen haberde, gazetecilerin “şaşkın bir şekilde” Rotterdam’da neler olduğunu izlediği kaydedildi.

Yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarının Türkiye’de yapılacak halk oylamasında seçme hakkının bulunduğu ve iki bakanın da referandum için seçim kampanyası yapmak istediği belirtilen haberde, Rotterdam Konsolosluğu önünde çoğu Türkiyeli göstericinin protestoda bulunduğu, polisin ise göstericilere müdahale ettiğine dikkat çekildi. Ankara’da da Hollanda Büyükelçiliği önünde gösterilerin yapıldığı kaydedildi.

Haberde, gözlemcilerin, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin artmasında Hollanda’da çarşamba günü yapılacak parlamento seçimlerinin etkili olduğuna dâir görüşlerine yer verildi.

Spiegel dergisi de “Fırsat kriz oluşturur” başlığıyla gördüğü haberde, iki tarafın da sertlik gösterdiği, Türkiye’nin istediği zaman ve yerde seçim kampanyası yapmak istediği, Hollanda’nın buna karşı çıktığı belirtildi.

Fransa

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Hollanda’nın Türkiye’ye yönelik skandal tavrını, “Hollanda ile Türkiye arasında diplomatik kriz” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Hollanda’da halkla buluşmayı düşünürken Hollanda tarafından uçağına iniş izni verilmeyerek ülkeye girişinin engellendiği belirtildi. Gazete ayrıca ülkede 400 bin Türkiye kökenli vatandaşın bulunduğuna dikkat çekerek Hollanda’nın tepkisinin Avrupa’da ve Türkiye’de yoğun protestolara neden olduğu vurgulandı.

Le Figaro gazetesi ise Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik krizin Çavuşoğlu’nun ülkeye girişinin engellenmesiyle derinleştiğini yazdı. Gazetenin haberinde Türkiye’nin de Hollanda’nın tutumuna karşı yaptırımlara hazırlandığı belirtildi. Haberde ayrıca Hollanda’ya gelişi engellenen Çavuşoğlu’nun Fransa’nın Metz kentine geçtiği ve Fransalı yetkililerin mitinge izin verdiği bilgisi yer aldı.

Liberation gazetesi de Rotterdam’da düzenlenmesi beklenen mitingin engellenmesi sonrası Türkiye ve Hollanda arasında tansiyonun yükseldiğini vurguladı. Gazetenin haberinde Hollanda’da Türkiye’deki referanduma yönelik mitinglerin engellenmesinin ve iki bakana yönelik muamelenin Avrupa’da ve Türkiye’de büyük tepkiye yol açtığı ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri tehlikeye soktuğu belirtildi. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda hükümetine yönelik “Nazi” ve “faşizm” benzetmelerine yer verildi.

İsviçre

İsviçre’de Almanca yayın yapan Blick gazetesi, “Türkiye, sert misilleme yapacağını duyurdu” manşetiyle verdiği haberde, Aile Bakanı Kaya’nın sosyal medya hesabında paylaştığı “Demokratik ve insânî değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum.” mesajına yer verdi.

Gazete ayrıca Rotterdam’da Türkiye Konsolosuluğu önünde olayları protesto eden Türkiyelilerle yapılan röportajları okuyucularına aktardı.

Öte yandan, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter’in, yaşananlara ilişkin RTS adlı radyo istasyonuna yaptığı, “Temel hak ve ifade özgürlüğü sınırlandırılamaz.” açıklaması İsviçre basınında geniş şekilde yer aldı.

İspanya

İspanya merkezli El Pais gazetesi, Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu taşıyan uçağın Rotterdam’a inişini yasakladığını ve iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiğine dikkat çekti.

Gazete ayrıca Hollanda’da yapılacak genel seçimlerle ilgili iki sayfa ayırdığı haberinde “Hollanda, Avrupa’nın depremi gibi. Hollandalı aşırı sağcı siyâsetçi Geert Wilders, Kur’ân-ı Kerîm’in yasaklanması veya camilerin kapatılması gibi popülist reçeteleri Avrupa’da deneyen ilk lider olacak.” diye yazdı.

Kaynak: AA

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