Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı

Referandumu gölgelemeye çalışanlar Hollanda'da yine sahnedeydi. Lahey'de oy kullanmaya giden vatandaşlara keser ve bıçaklarla saldıran grup 4 gurbetçiyi yaraladı. Grubun PKK ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Yeni Şafak gazetesinin yer verdiği haber şöyle:

PKK’lılar, 8 Nisan Cumartesi günü Hollanda’da "evet" diyen gönüllü vatandaşlara linç girişiminde bulundu. Hollanda’nın Lahey şehrinde organize olan 15-20 kişilik PKK’lı bir grup, evet gönüllülerine bıçaklı, demirli ve sopalı saldırdı. Öldüresiye dövülen gönüllüler ağır yaralanıp hastanelik oldu. Gurbetçilerin sandığa olan yoğun ilgisini hazmedemeyen PKK yandaşları Cumartesi 8 Nisan saat 16.15 civarında organizeli bir şekilde 4 Türk vatandaşına linç girişiminde bulundu. Yapılan linç girişiminin açıkça bir öldürme teşebbüsü olduğu görgü tanıklarının verdiği ifadelerde görüldü.

Halk oylamasının bitişinden bir gün önce yapılan hain saldırı oy bitiminden sonra açıklandı. Gizli tutulmasının sebebi ise oylama esnasında herhangi bir gerginliği olmaması, halk oylamasının sabote edilmemesi, Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının galeyana gelmemesi, Hollanda ve Lahey şehrinde taraflar arasında gerginliğin yükselmemesi için halk oylamasından sonra açıklandı.

Saldırıya uğrayanlardan Orhan Aydın Yeni Şafak'a şu bilgileri verdi: “Bir grup üzerime geldi ‘Siz burada ne yapıyorsunuz. Senin de Erdoğan’ında...’ diyerek demirlerle, çekiçlerle, sopalarla bana vurmaya başladılar. Sürekli vuruyorlardı. Sesimi arkadaşlar duyunca vurmayı bıraktılar, arabalarımızın camlarını kırdılar. Kafamda dikişler var. Ayağımda ağrılar var”