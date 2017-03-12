Hollanda'da Protestoculara Polis Köpekleriyle Müdahale Etti
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı.
Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Bakan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.
Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları darbeyle bilincini yitirerek yere düştü.
Atlı polislerin katıldığı müdahalede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.
Polis müdahalesinin ardından vatandaşların büyük bölümü bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Hollanda'dan diplomatik skandal
Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.
Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.
Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.
AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Fatma Betül Kaya Konsolosluk Önünde Abluka Altında (Video)
- Arap Gazetecilerden Hollanda’nın İkiyüzlüğüne Tepki
- Hollanda Polisi Protestoculara Müdahale Etti
- RTL: Hollanda Bakan Kaya’yı "İstenmeyen Kişi" İlan Etti
- Hollanda'daki Havalimanında Oturma Eylemi Yapılacak
- Hollanda'da Protestoculara Polis Köpekleriyle Müdahale Etti
- Almanya PKK Yasağının Kapsamını Genişletti
- Eski Hollandalı Bakan: Bu Yasaklama İle Yanlış Bir Adım Attık
- “Esed Türkiye’de Terör Saldırıları Planlıyor, Hedef Referandum Süreci”
- Bakan Kaya, Aracından Zorla Çıkarılıp Başka Araçla Sınırdışı Edildi
- Batman’da “Ailede İletişim” Konusu İşlendi
- Avrupa Konseyi'nden Hollanda Açıklaması
- Fatma Betül Kaya Konsolosluk Önünde Abluka Altında (Video)
- İLKAV’ın Cuma Namazında Yaşananlar İnanç ve İfade Özgürlüğüne Müdahaledir!
- İLKAV´dan Cuma Vakti Vakıfta Yaşanan Olay Hakkında Açıklama
- Nihat Hatipoğlu YÖK Üyeliğine Atandı
- Avusturya Polisi Cuma Vaktinde 11 Camiyi Kontrol Etti!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’ya Tepki Gösterdi!
- Tatvan Özgür-Der’de ''Seyyid Kutub'' Konuşuldu
- FETÖ'den Tutuklu Albay Bıyık’ın Darbenin Arka Planını Aydınlatan İtirafları
- Suriye Satrancında Değişen Dengeler ve İttifaklar
- “Uluslararası Yargı Bosna Hersek’e Kapalı”
- Darbeci Albayın Arabasından 26 Kişilik 'Kaçırılacaklar' Listesi Çıktı
- Hollanda Başbakanı: İyi Bir Karar Aldığımıza İnanıyorum
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim