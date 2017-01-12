Hollanda'da Müslümanların Okuluna Silahlı Saldırı

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12.01.2017 14:10
Hollanda'da Müslümanların Okuluna Silahlı Saldırı
Amsterdam'da Müslüman çocukların eğitim gördüğü ilkokula silahlı saldırı düzenlendi.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü yarıyıl tatilindeki ilkokula silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. As-Siddieq İslam Okulunun duvarına 8 mermi isabet ettiği, tatil olması sebebiyle saldırının okulların açıldığı gün fark edildiği belirtildi.

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda okulun duvarlarına ve kapılarında mermi delikleri tespit edildi. Banyolardan birinin penceresinde de bir kurşun deliği de bulundu. Bir ebeveyn, Amsterdam yayın kuruluşuna "Ebeveynler ve öğretmenler artık güvende hissetmiyor" açıklamasında bulundu.

Polis, yayın kuruluşuna kurşun izlerini doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

As-Siddieq'inde üç okul bulunuyor.

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