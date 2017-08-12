Hollanda’da Ev Kiralamak İsteyen Iraklı Kadına Irkçı Yanıt!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşayan Iraklı Maysaa Munaf, kiralık daire için yaptığı başvuruya emlak şirketi tarafından elektronik posta ile gönderilen cevabı sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre Executive Home Rentals (EHR) adlı emlak şirketi, Munaf’a, “Eğer, Batı tarzında yemek yapacaksan evi görmeye gelebilirsin.” cevabını verdi.

AA’da yer alan habere göre, Munaf, elektronik postanın bir kopyasıyla birlikte “Irkçılık bugün hâlen canlı.” mesajını paylaştı.

“Talihsiz Bir Cevap Olmuş”

Emlak şirketi EHR Amsterdam Müdürü Michel Rootring yaptığı açıklamada, gönderilen cevabın “hoş olmadığını” belirterek, “Bazı apartman dairelerinde yemek kokuları yan komşunun evine sinebiliyor. Bu apartmanda ağır kokulu yemekler yapılmasının uygun olmadığını belirtebilirdik ama ‘Batı tarzında yemek’ ifadesi talihsiz bir cevap olmuş.” dedi.

Hollanda İnsan Hakları Kurumu’nun sözcüsü Nacha Rakraki de daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını dile getirerek, “Bizim konu hakkında araştırma yapabilmemiz için önce başvuru yapılması gerekiyor. Henüz mağdur olan Munaf tarafından bize bir başvuru olmadı.” ifadesini kullandı.