Hollanda’da Devlet Kontrolünde Esrar Ekimi Onaylandı!

»Ana Sayfa»Dünya
22.02.2017 08:21
Hollanda’da Devlet Kontrolünde Esrar Ekimi Onaylandı!
Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı, devlet denetiminde esrar üretimini serbest bırakan yasa önerisini kabul etti.

Hollanda’da “hoşgörü yasası” adı altında “coffeeshops” adı verilen kafelerde esrar satışı serbest. Ancak buralarda satılan esrar kaçak yollarla üretiliyor.

Muhalefetteki Demokratlar 66 (D66) Partisi’nin, kaçak üretimin kayıt altına alınmasına ilişkin önerisi, Hollanda Parlamentosu’nun 150 üyeli alt kanadında 77 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Hükûmet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile diğer sağ partiler öneriye karşı oy kullandı.

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarı, Senato çoğunluğunun da onayını alması hâlinde yasalaşacak.

Yeni düzenlemeye göre, esrar üretiminde kullanılan Hint keneviri, sâdece devlet tarafından kontrol edilen çiftliklerde ekilebilecek.

Söz konusu kafeler, sattıkları esrarı yasal izinle üretim yapan çiftliklerden temin etmek zorunda olacaklar.

Öneriyi Hazırlayan Milletvekili Ne Diyor?

Öneriyi hazırlayan D66 Milletvekili Vera Bergkamp, 40 yıldır kafa karıştıran “hoşgörü ikilemine” açıklık getirmek istediklerini öne sürdü.

Belirli bir miktara katar serbestçe esrar satan kafelerin esrar üretme ya da toptan esrar satın alması yasak.

Bu nedenle kafelerde satışı serbest olan esrar, evlerin çatıları ve iş yerlerinde kaçak yollarla üretiliyor ve “el altından” kafelere veriliyor.

Öneriyi savunan milletvekillerine göre, esrar üretimi sırasında yoğun bir şekilde kaçak elektrik kullanımını ekonomiye ciddi bir yük getiriyor. Kaçak çekilen elektrik hatları nedeniyle sıkça yaşanan yangınlar da, toplum açısından tehlike oluşturuyor.

Bergkamp’ın iddiasına göre, yeni düzenleme ile yüz milyonlarca avroluk bir pazar kayıt altına alınacak ve suç oranı azalacak, yasal yolla üretilen esrarın içeriği bilindiği için, “halk sağlığını” tehdit etme riski de ortadan kalkacak.

Hollanda Belediyeler Birliği, bu düzenlemeye destek veriyor. Birçok belediye, esrar üretme yetkisinin kendilerine verilmesini istiyor.

“Uluslararası Yasalara Aykırı”

Öneriye karşı çıkan sağ ve Hıristiyan partiler ise, düzenlemenin uluslararası yasalara aykırı olduğunu söylüyor. Bu yasa ile gençler arasında uyuşturucu bağımlılığının artacağını ve uluslararası pazar içinde organize suç örgütlerinin artmaya devam edeceğini ifade ediyorlar.

Kaynak: BBC Türkçe

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