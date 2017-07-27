Hollanda’da Danıştay’dan “İslam Okulu” Kararı

Hollanda’da Danıştay, Amsterdam’da bir vakıf tarafından lise düzeyinde açılmak istenen ancak belediyenin konut tahsis etmeyi, Eğitim Bakanlığı’nın da finansman sağlamayı kabul etmediği “İslam okulu” ile ilgili “izin verilmesi ve okulun finanse edilmesi” yönünde karar aldığını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Danıştay’dan yapılan açıklamada, okulu açmak için 2011’de başvuran Amsterdam İslam Eğitim Vakfı (AİEV) hakkında Eğitim Bakanlığı’nın iddia ettiği gibi resmi bir teftiş başvurusu olmadığı kaydedildi.

Ayrıca, vakfın eski yöneticilerinden birinin sosyal medya hesabından 2014’te IŞİD’e yönelik yaptığı paylaşımların ardından kurumdan uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, dolayısıyla okulun açılmasının önünde bir engel bulunmadığı vurgulandı.

Danıştay, Eğitim Bakanlığı’nın kararı 1 Ağustos’tan önce onaylaması gerektiğinin altını çizdi.

Ne Olmuştu?

Eğitim Bakanlığı, 2011’de okulun açılması için başvuran AİEV’e onay vermişti ancak daha sonra onayı iptal etmişti. Amsterdam Belediyesi de vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki IŞİD paylaşımını gerekçe göstererek okula konut tahsis etmeyeceğini duyurmuştu.

Kararların ardından AİEV belediyeye dava açmış, mahkeme 2015’te vakıf lehine karar almıştı.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sander Dekker da Bakanlık’ça yapılmak istenen teftişin vakıf tarafından reddedildiğini ve sosyal medyadaki söz konusu paylaşımları gerekçe göstererek AİEV’e finansal destek verilmesini kabul etmediklerini söylemişti.

Ülkede lise düzeyindeki tek “İslam okulu” olan Avicenna Koleji, Rotterdam kentinde bulunuyor.