Hollanda’da Çocuklar İçin Kur’an Tefsiri

Hollanda’nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağlı Ulu Cami’de, ilahiyatçı yazar Abdulvahid van Bommel tarafından çocuklar için Hollandaca hazırlanan “de Koran uitleg voor kinderen” adlı Kur’an-ı Kerim tefsirinin tanıtımıyla ilgili program düzenlendi.

Etkinliğe, Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler ve farklı etnik kökenlerden vatandaşlar da katıldı.

“Anlamaları Gerektiğini Düşündüm”

Çalışması hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan van Bommel, Müslüman olduktan sonra dört yıl Türkiye’de ilahiyat eğitimi gördüğünü ve sonrasında Hollanda’ya döndüğünde imamlık yaptığını söyledi.

Hollanda’da bir camide çocuklara “Kur’an dersi” vermeye başladığını aktaran van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklara verdiğim derslerdeki edindiğim tecrübe ile çocukların sadece Kur’an’ı ezberleme yerine onu anlamaları gerektiğini düşündüm. Anlayarak okusunlar ki kendi hayatlarında bunu uygulamaya koysunlar. Kur’an-ı Kerim’de Allah ‘Bunlar tefekkür etmiyorlar mı?’ gibi ayetlerle bizim düşünmemizi istiyor. Bir ayetten anladığımızı sorarak hikmet kazanmak ve ilim kazanmak Kuran’ın metodudur. Bu sebepten dolayı bu çalışmayı yaptım.”

“Tefsirle Tenkitlere Karşı Hazırlıklı Olmuş Olacaklar”

Hollanda’da yaşayan Müslüman çocukların farklı kültür ortamında yaşadıklarını kaydeden van Bommel, “Bu çocuklar sokakta veya okulda Hollandalı çocuklardan tenkit görebiliyorlar ve buna karşı İslam’ı anlatabilmek için hazır değiller. Bu çocuk tefsiriyle onlara yapılan tenkitlere karşı hazırlıklı olmuş olacaklar.” ifadesini kullandı.

“Çok Mutluyuz”

HDV Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tonca da HDV olarak yıllardır hedeflerinin bu tür çalışmalar olduğunu belirterek, “Geçen sene van Bommel’in böyle bir çalışması olduğunu duyduk ve çocuklar için hazırlamış olduğu bu çalışmayı destekleme kararı aldık. Gelecek nesillere ve bütün Müslümanların anlayabileceği bir eser kazandırdığımız için çok mutluyuz.” dedi.

Dokuz yaşındaki İmane Valk, program sırasında tüm çocuklar adına van Bommel’e kitapla ilgili sorular sordu. Katılımcıların da sorularını yanıtlayan van Bommel, program sonunda tefsir kitaplarını imzaladı.

HDV Başkan yardımcısı Mehmet Yürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.