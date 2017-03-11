Hollanda’da Aile Bakanı'nın Aracı Durduruldu

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının Hollanda girişinde durdurulduğunu ve kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaad

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na iniş izni iptaline karşı Almanya'dan Hollanda'ya kara yoluyla gidecekti ancak Hollanda polisi Rotterdam'daki başkonsolosluk rezidansının yolunu trafiğe kapattı



Aile Bakanı'ndan ilk açıklama



Bakan Kaya'dan ilk açıklama: "Konsolosluğun 20 30 metre kadar yakınındayım. Vatandaşlarımız ön tarafta bekliyorlar, onların da yanına gitmemize izin verilmedi"







Dışişleri Bakanlığı: İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin



Hollanda'nın çirkin engellemesine Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Bakanlık "İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin" açıklamasında bulundu.



Hollanda basını: Araç konsolosluk yanında durduruldu



Hollanda kamu televizyonu NOS TV'nin haberinde Bakan Kaya'nın aracının konsolosluk yakınlarında durdurulduğu belirtildi.



Konsolosluk çevresinde polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Konsolosluk önünde bekleyen Türkler, tepkilerini İstiklal Marşı okuyarak gösteriyor.



Öte yandan, Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geçen AA ve TRT ekiplerinin bulunduğu aracın ilerlemesine müsaade edilmemiş, yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istenmişti.



"Hollanda polisi aracın etrafını sardı"



Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı.



Polis yetkilisi burada yaptığı açıklamada, söz konusu kontrolün Bakan Kaya'nın da araçta olabileceği için yapıldığını ifade etti.



Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istendi.





Araçlar, Hollanda polisinin nezaretinde ülke dışına çıkarılıyor.

Yeneroğlu Hollanda konsolosluğu önünde

AkParti Istanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Rotterdam'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan skandal müdahale hakkında konuştu. İşte Yeneroğlu'nun o açıklamaları

Türk vatandaşları Başkonsolosluk önünde toplandı



Hollanda'daki Türk vatandaşları Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde gösteri düzenliyor.

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde gösteri yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geleceği Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Bakan Kaya'nın, Rotterdam Başkonsolosluğuna geleceği haberi üzerine ülkede yaşayan Türkler konsolosluk binası önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalığın artmaması için polis yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu Talib ise yaptığı açıklamada, "Eğer Türk Bakan diplomatik araçla geçerse durdurmayız ve konsolosluğa girişine izin veririz." dedi. Hollanda polisinin, Bakan Kaya konsolosluğa girse bile kalabalığın içeriye girmesine müsaade etmeyeceği belirtiliyor.Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmesinin ardından Almanya'dan kara yoluyla Hollanda'ya geçeceğini açıklamıştı.

Türk diplomatlara polis engellemesi



Dokunulmazlığı bulunan Türk diplomatların konsolosluk binasından çıkışına izin verilmediği belirtiliyor.

Bakan Kaya'nın konvoyu Hollanda'da durduruldu, işte ilk görüntüler

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının da bulunduğu konvoy Hollanda girişinde durduruldu. İşte ilk görüntüler