Hollanda'da AA ve TRT Aracına Polis Engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın programını takip etmek üzere Hollanda'nın Rotterdam kentine giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu araçtakilere Hollanda polisince kimlik kontrolü yapıldı.
Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı.
Polis yetkilisi burada yaptığı açıklamada, söz konusu kontrolün Bakan Kaya'nın da araçta olabileceği için yapıldığını ifade etti.
Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istendi.
Araçlar, Hollanda polisinin nezaretinde ülke dışına çıkarılıyor.
AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- İLKAV’ın Cuma Namazında Yaşananlar İnanç ve İfade Özgürlüğüne Müdahaledir!
- İLKAV´dan Cuma Vakti Vakıfta Yaşanan Olay Hakkında Açıklama
- FETÖ'den Tutuklu Albay Bıyık’ın Darbenin Arka Planını Aydınlatan İtirafları
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?
- Beş Çocuklu Anneye Cezaevinde Esed İşkencesi!
- Hollanda İyice Saçmaladı, Konsolosluk Yolunu Trafiğe Kapattı
- “Dar Gelirlinin Evliliği Bile 20 Bin Lirayı Geçiyor”
- Suriye Satrancında Değişen Dengeler ve İttifaklar
- Şam’da Patlamalar: 41 Kişi Öldü
- Nihat Hatipoğlu YÖK Üyeliğine Atandı
- 17 İldeki FETÖ Operasyonunda 19 Tutuklama
- İran'da Patlama: 7 Ölü
- İLKAV’ın Cuma Namazında Yaşananlar İnanç ve İfade Özgürlüğüne Müdahaledir!
- İLKAV´dan Cuma Vakti Vakıfta Yaşanan Olay Hakkında Açıklama
- Nihat Hatipoğlu YÖK Üyeliğine Atandı
- Avusturya Polisi Cuma Vaktinde 11 Camiyi Kontrol Etti!
- FETÖ'den Tutuklu Albay Bıyık’ın Darbenin Arka Planını Aydınlatan İtirafları
- Suriye Satrancında Değişen Dengeler ve İttifaklar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’ya Tepki Gösterdi!
- Tatvan Özgür-Der’de ''Seyyid Kutub'' Konuşuldu
- Mısır: Devrim, Darbe ve Direniş Sürecinde İhvan Örnekliği
- İran Ekonomik Krizin Nedenini Anlamak İstiyorsa Zalim Dış Politikasına Baksın!
- “Mescidi Aksa’ya Tuzak ve Ezan Yasağı”
- Referandum Süreci ve Sonrasına Dair Kehanetler
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim